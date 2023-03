Általában két kötet után szünetet kell tartanom benne, de nem azért mert nem tetszik, egyszerűen így vagyok programozva. De egy sorozattal kivételt tettem, ez pedig Elle Kennedy Off-Campus könyvsorozata, amely a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában jelent meg.

Fotós: PV productions

Az Off-Campus négy kötetből áll, amelynek központi témája a szerelem, de azért ennél többről van szó benne. Mindegyik részben más-más főszereplőket kapunk. Egy négyfős barátitársaság egy-egy tagjának életét követhetjük nyomon a könyvekben, akik mindannyian az egyetem férfi hokicsapatának játékosai. Élvezik az életet, hajszolják a nőket, sportolnak, szórakoznak, miközben meg kell küzdeniük saját démonjaikkal, vagy éppen azzal, hogy az élet nehéz, amihez nem elég egy kisportolt test és sárm – mondjuk a könyvben ez sokszor jól jön nekik.

Nem lehet nem imádni ezt a négy srácot, de mégis a női karakterekben érzek több potenciált. Valahogy sokkal erősebbnek érzem a felépítésüket, és az ő gondolataik sokkal hihetőbbek, mint a fiúké. Mindez bizonyára azért van, mert az írónő maga is a női nem képviselője. Persze, nincs gond a férfi szemszögekkel sem, mégis egy-két mondat olyan hihetetlenül hangzik. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy a való világban a férfiak száját elhagyhatják olyan mondatok, amilyenek a kötetekben le volt írva. Igaz, ezek csak könyvek, amelyekben bármi megtörténhet.

Minden kötet érdekes felütéssel kezdődik – az elsőben az egyik sportolónak segítségre van szüksége a tanulásban, így alkut köt a főszereplő női karakterrel; a második részben egy másik hokis felejteni akar, és tudta nélkül kihasználja az egyik egyetemista lányt; a harmadik kötetben a harmadik srác laza kapcsolatba kezd egy egyetemistával, aki viszont idegenkedik az ilyesmitől; a záró részben a negyedik sportoló pedig hisz a szerelem első látásban, és igyekszik meghódítani álmai nőjét. Ezek az alap kezdések, amelyek a romantikus pillanatokat szülik, de mindezek mellett sok komoly témát is érintenek a kötetek, mint például a nemi erőszak, az alkoholizmus, a halál, a gyermekvállalás vagy éppen az ítélkezés. Utóbbi minden könyvben szerepet kap, de nem csak a mások általi, hanem az önön ítélkezés is felüti a fejét. Valahogy az egyetemen játszódó könyvek esetében ez a téma mindig megjelenik valamilyen formában, mintha ezen közeg szerves részét képezné az, hogy a diákok ítélkeznek egymás és maguk felett is.

A jégkorong sohasem állt közel a szívemhez. Fredrik Backman az, aki megszerettette velem a Mi vagyunk a medvék című kötetével. Igaz, hogy az abban lévő hokisok össze sem hasonlíthatók Elle Kennedy szexi játékosaival, de a sportba a svéd író vezetett be, így nem idegenek a hokis szavak és a játék menete is nagyjából tiszta, ami miatt élvezetes egy-egy meccsről is olvasni az Off-Campus sorozatban is. Nyilván ezekben a könyvekben nem annyira erős ez a vonal, de amit kapunk az élvezhető.

Az írónő a New Adult koronázatlan királynője. Már nem egyszer bizonyított ebben a témában. Ennek a műfajnak a fő jellemzője, hogy rengeteg benne a romantika, de a humorra se lehet panaszunk. Elle Kennedy nagyon jól bánik a szavakkal, és még könnyeket is képes a szemünkbe csalni egy-egy érzelmes résznél.

Nagyon örülök, hogy mind a négy részt elolvastam, és alig várom, hogy megjelenjen az ötödik könyv is, amelyben megtudhatjuk, hogy mi lett hőseinkkel a kötetek után. Még jó, hogy a Könyvmolyképző Kiadó még idén tervezi kiadni. Én már elő is jegyeztem.

Elle Kennedy: Off-Campus sorozat

new adult, romantikus

Könyvmolyképző Kiadó, 2022