A ragyogó jó időt most is néhány napra felváltja a novemberinek tűnő szél és eső, és a legtöbben már nagyon várjuk, hogy újra visszatérjen a meleg. A tavasz visszahozza a színeket. Nem csak a természetbe, hiszen a szebbik nem képviselőinek élénkebb árnyalatú ruhái is előkerülnek a szekrények mélyéről, sőt egyre tarkább árnyalatokban pompázó frizurákat lehet látni az utcán. Míg én tinédzserként a kísérletezős korszakomban a nem is annyira feltűnőnek számító vöröses árnyalatokat sem mertem igazán kipróbálni, addig ma a szivárvány összes színével találkozhatok, ha reggel elhajtok a szekszárdi középiskolák mellett.

Hogy ez egy önkifejezési mód lenne vagy csak egy hóbort és trend? Nem tudom, de míg valóban van, akinek jól áll a királykék haj, addig másnak nem feltétlen. Ami pedig igazán meglepő a számomra, hogy a tinédzser fiúk közül is egyre többen választanak igazán merész árnyalatokat. A nemek megkülönböztetése időnként eddig is nagy kihívást jelentett, most meg aztán végképp.

Visszatérve a frizurákra: egy fiatal lány közölt egy videót nem is olyan régen a TikTok-csatornáján, ahol azt elemezgette, hogy milyen színű hajjal kapta a legtöbb bókot. A hölgyet hívjuk csak Rachelnek, aki egy videó kedvéért két hónap alatt négyszer festette át a haját a platinaszőkétől, az ébenfeketén át a szivárványszínűig. Hogy ez milyen példát állít a gyerekeink elé, bele sem merek gondolni. Mindenesetre ilyenkor azért elgondolkozom, lehet, hogy az időjárás nem is annyira szeszélyes.