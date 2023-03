A boltokban, drogériákban külön jelzéssel tüntetik fel azokat a tisztítószereket, amelyek dobozai újrahasznosított műanyagból készülnek, illetve összetevőik is sokkal kevesebb káros anyagot tartalmaznak az általánosnál. A legjobb és legolcsóbb viszont, ha saját magunk készítjük el, amire szükségünk van. Tökéletes környezetbarát szer a szódabikarbóna, az ecet, a mosószóda és a citromsav. Ezekből egyszerűen varázsolhatunk erős és hasznos csodaszert, amivel a lakás tisztántartása és a saját életünk is fentarthatóbb lesz.

Szódabikarbóna, a háztartás csodaszere

A szódabikarbóna a háztartás kihagyhatatlan kelléke, azonban sokan csak a konyhai felhasználását ismerik. Pedig ennél sokkal többre képes: kiváló alapanyag súroláshoz, szagtalanításhoz és tisztításhoz.

Súrolás: A makacs foltokat és elszíneződéseket szórjuk be vele, majd egy nedves ronggyal töröljük át alaposan. A kényesebb felületekhez, mint a tűzhely vagy sütő készítsünk egy szódabikarbónás pasztát: a szódabikarbónát tegyük egy bögrébe, majd fokozatosan adagoljuk hozzá addig a vizet, ameddig paszta állagú nem lesz. Ezzel kenjük be a piszkos részeket, hagyjuk rajta állni, majd töröljük le.

Szagtalanítás: A szódabikarbóna képes teljesen magába szívni, és ezzel megszüntetni a kellemtelen szagokat. Szórjuk egy kis tálkába, majd tegyük az illatosítani kívánt helyre. Amennyiben illatosítani is szeretnénk, akkor az edénybe csepegtethetünk egy kevés illóolajat is.

Szőnyegtisztítás: Első lépésként porszívózzuk ki a szőnyeget jó alaposan. Ezután szórjuk be szódabikarbónával, majd hagyjuk pihenni legalább harminc percet. Ezután ismét porszívózzunk ki minél precízebben. A szőnyeg színe és illata is felfrissül. Ez esetben is nyugodtan hozzáadhatunk pár csepp illóolajat.

környezetbarát

Ecet és egy remek recept

Az ecet az egyik legáltalánosabb tisztítószer, szinte mindenre alkalmas. Könnyedén lehet vele tisztítani és fertőtleníteni, viszont grániton és márványon ne használjuk. Ezen felül csodálatosan lehet vele üveget és ablakot pucolni. Egyetlen negatívuma, hogy szaga elég kellemetlen, erre viszont létezik egy egyszerű recept.

Levendulás ecetes általános tisztítószer

Fél liter ecethez adjunk hozzá 8 evőkanálnyi levendulát. A keveréket tegyük egy lezárható üvegbe és hagyjuk pihenni egy hétig sötét helyen. Miután az ecet és a levendula megfelelően összekeveredtek szűrjük le a saját készítésű tisztítószert és öntsünk hozzá fél liter vizet, majd a készítményt öntsük át egy szórófejes flakonba. Ezután használjuk úgy, mint a boltokban kaphatót: permetezzük a tisztítani kívánt felületre és dörzsöljük át.

Mosószóda a zöld mosáshoz

A mosószóda használatával helyettesíthetjük az öblítőt, aminek ökológiai lábnyoma igen nagy. A mosóporok alapja is a mosószóda, csak rengeteg egyéb vegyszert is kevernek mellé, ami a bőrünknek sem feltétlenül egészséges. Viszont erre is létezik megoldás: 2 evőkanálnyi mosószódához az illat kedvéért adjunk egy evőkanálnyi mosószappant. Természetesen takarításhoz is felhasználhatjuk, mivel remek zsíroldó, illetve folttisztító.

Citromsav, az ecet alternatívája

A citromsav tisztításban hasonlóan hatékony, mint az ecet, viszont szaga egyáltalán nem olyan kellemetlen. Használhatjuk fertőtlenítésre, tisztításra, folteltávolításra. A kristályos anyagot szórjuk a felületre, majd egy nedves ronggyal töröljük le. Könnyebb viszont, ha még az elején összekeverjük a két komponenst és így spricceljük.

