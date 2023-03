Nőnapi Kavalkád várta a közönséget szombaton reggeltől estig a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. A rendezvény alcíme – Egy nap, ami rólad szól – azt jelezte, hogy ez alkalommal minden program kiváltképp a hölgyek érdeklődésére tarthat számot. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy férfiemberek ne léphették volna át a ház küszöbét, több bátor úr is feltűnt a lányok, asszonyok társaságában.

A mozi előterében tartott Csajos Cuccok Vásárán számtalan, a hölgyek által kedvelt árucikk kínálta magát. (Fotó: Makovics Kornél)

Az intézmény és vele karöltve a Mentálhigiénés Műhely kétségkívül hasznos, érdekes és szórakoztató elfoglaltságokat szervezett a vendégeknek. Teszi ezt egyébként már régóta. Ezért nyilatkozta Berlinger Attila, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ vezetője a hét elején tartott sajtótájékoztatón azt, hogy a létesítmény hosszú évek óta a nőnapot is kiemelt programként kezeli. Hozzátette, hogy most is folytatják ezt a hagyományt, ezen törekvésben a Mentálhigiénés Műhely immár tizenhét éve partner.

A délelőtt bababörzével indult, a rendezvényteremben különböző használt babaholmikat vásárolhattak a szülők. A mozi előterében tartott Csajos Cuccok Vásárán a táskáktól az ékszereken, csokoládékon, szörpökön, gyertyákon át a fodrásztermékekig számtalan, a hölgyek által kedvelt árucikk kínálták magukat. Ugyanitt smink- és stílustanácsadással, évszakelemzéssel, kéz- és körömápolási jótanácsokkal szolgáltak az érdeklődőknek.

A Bödő teremben a szépítkezés mellett reggeltől estig az aktív mozásformákról tájékozódhattak a résztvevők. A Nagy Csatár teremben egész nap előadások követték egymást, szó esett a szülés utáni regenerációig tartó időszakról, a változó korról, az egészséges táplálkozásról, a fogyókúráról, az önbizalomról és arról is, hogy miért nem értik meg a férfiak a nőket. A Kis Csatár teremben egészségügyi állapotfelmérések, tanácsadások, konzultációk várták a gyengébbik nem képviselőit.

A Páskum teremben a napot délelőtt tíz órától kreatív színházi program színesítette. Az Agóra Mozi családi és „csajos” filmeket kínált a különböző korosztályú közönségnek. A Nőnapi Kavalkád lapzártakor még tartott, az esti programban a rendezvényteremben 20 órakor kezdődő bál szerepelt. A szervezők a Bravo Zenekart kérték fel a talpalávaló biztosítására, s mint sztárvendég, meghívást kapott a harmonikás-énekes Szabó Ádám.

– Minden várakozást felülmúlóan nagy az érdeklődés, rengeteg a látogató, remek a hangulat – adott lapunknak félidős értékelést Pócs Margit, aki a helyszínen tevékenykedett, szervezett és konferált. Varga Dalma, az intézmény kulturális osztályvezetője hozzátette, hogy az összes rendezvény megvalósult, gyakorlatilag minden terv szerint zajlott.