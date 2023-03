Mint arról a PTE tájékoztatott, a programot csaknem 30 évvel ezelőtt indította útjára a DABI (Dana Alliance for Brain Initiatives), valamint az EDAB (European Dana Alliance for the Brain), jelenleg pedig a DANA Foundation koordinálja. Az Agykutatás Hete igyekszik összefogni mindazon tudományterületek eredményeit, kutatási irányait és lehetséges vetületeit, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a neurológia, illetve a neurobiológia területéhez, ugyanakkor közelebb hozza, elérhetővé teszi a társadalom számára ezen diszciplínák eredményeit.

Az idei évben is változatos programok várják az érdeklődőket Pécsett, Szegeden, Budapesten és Debrecenben. A rendezvénysorozat részeként találkozhatunk számos laborlátogatással, szakmai előadással, valamint interaktív bemutatóval.

A közösségimédia-függés is terítéken lesz Pécsett

Pécsett kerekasztal-beszélgetések alkalmával bepillantást nyerhetünk a függőségek világába, ideértve a szex, a játék vagy akár a közösségi média addikciós hatásait is, és szakemberek társaságában boncolgathatjuk azt is, mit és miért látunk szépnek, milyen szerepet játszik agyunk pl. a párválasztásban.

Előadást hallhatunk az agykutatás és a természetgyógyászat kapcsolatáról és megismerkedhetünk a flow kutatás eredményeivel is. A PécsZoo programja az érzékelés izgalmas témáját járja körül, a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központja, a PTE ÁOK Élettani Intézet interaktív programjai és a Zebrahal labor pedig vezetett előadásokkal várja a tudomány eredményei iránt érdeklődőket.

Az alkotás sem maradhat ki a programkínálatból, így az általános iskola felsős korosztálya, illetve a középiskolás diákok rajzait „Mesterséges intelligencia vs. emberi agy” témakörben várják a szervezők.

A programokról részletesen a www.agykutatashete.hu weboldalon tájékozódhatunk.