Arra azonban nem számít, hogy a régi barátokat is beszippantja a játék, és egy véletlen folytán Spencer nagyapja (Danny DeVito) és annak nyugdíjas haverja (Danny Glover) is követi őket. A hab a tortán, hogy az avatárok is felcserélődnek. Bravestone (Dwayne Johnson), Oberon (Jack Black), a térképes Finbar (Kevin Hart) és Ruby (Karen Gillan) összekeverednek, és két újabb karakter jelenik meg. Ráadásul a tétek is nőnek, ezúttal a kietlen sivatagban landolnak, és rögtön a startnál megtudják, hogy a játékosok közül egy nem juthat ki élve.

Jumanji - A következő szint, vasárnap, 20.25, Film+