Vesztergombi Csaba elmondta, az elmúlt pár évben kiváló minőségű borok születtek a borvidék pincéiben. A legtöbb nevezés a versenyre a 2019-es és 20-as évjáratból érkezett.

Sokat köszönhetnek a szervezők a szponzoroknak is, idén huszonketten támogatták a verseny szervezését, így többek között országos hírű cégek, mezőgazdasággal foglalkozó helyi vállalkozók, egyetemek, Szekszárd város, az agrárkamara, illetve autóforgalmazó cég is van köztük. Nélkülük nem tudnák a versenyt olyan kiváló színvonalon megrendezni, mint ahogy ez az idén is sikerült. A borverseny szervezésére egyébként két hónappal korábban elkezdik a felkészülést, tette hozzá a szervezőbizottság elnöke.

A szekszárdi borverseny nemzetközi minősítéssel is rendelkezik. Külön köszönet illeti a kitűnő szervezés miatt Kelemen Erika hegybírót és Szikszai Pétert, a hegyközség munkatársát is.