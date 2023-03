Balla Ferenc, a frissen diplomázott orvos ifjú feleségével, Annával a szép fekvésű, kis hegyi faluba érkezik, hogy megkezdje munkáját. A kezdet nem túl szerencsés. A körorvosi fizetés kevés, no meg Balla doktor orvosi gyakorlata is. Aztán lassan beindul minden. Idővel lesz autó, szép lakás, de ennek az az ára, hogy alkalmazkodni kell…

A helyzet- és jellemkomikumra épülő vígjáték műfaját átitatja az alkotó szerzői látásmódja; a társadalmi szatíra rendszerkritikája helyett inkább a groteszk figurákra figyelünk; a poénra kifuttatott anekdotikus történetben fontos szerepet játszanak az eseményeket meg-megállító életképek. A film bemutatójának bő emberöltőnyi távlata pedig még nem olyan távoli, hogy ne volna ismerős a kicsiny­ke falu hétköznapi világa.

A Szívzűrnek vannak maradandó értékei. A falusi körorvos küzdelme a kisszerűséggel mérhetetlenül szomorú és felemelő. Szomorú, mert a korrupt, kiábrándító falusi (meg fővárosi) élet őt is menthetetlenül bedarálja. És felemelő, mert ideig-óráig munkál benne a változtatni akarás vágya, a remény egy jobb életre. Emlékezetes a szerep­osztás és a színészi játék is, ma is jól csengő nevekkel találkozhatunk az 1981-es film szereplőlistáján. Rendezte: Böszörményi Géza. Szereplők: Máté Gábor, Udvaros Dorottya, Jiří Menzel, Básti Juli, Pogány Judit.

Szívzűr, magyar játékfilm M5, 21 óra