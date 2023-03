Az Európai Friss Csapat tavaly rekord mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt, több mint 1 tonnát kóstoltatott meg az aktivációi során: ami 86 iskolai osztály* egy napi, a WHO által ajánlott (400 gramm) zöldség- és gyümölcsfogyasztásának felel meg. Győrffy Balázs, a NAK elnöke nagyon sikeresnek értékelte a múlt évet, és elmondta: „A program fő célkitűzése idén sem lehet más, mint minél több, gyermeket nevelő családnak felhívni a figyelmét a zöldség- és a gyümölcsfogyasztás fontosságára.

Frutti és Veggi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kabalafigurái (Fotó: MW)

Továbbra is cél a friss zöldség- és gyümölcsfogyasztás ösztönzése, ami – amellett, hogy rendkívül jót tesz az egészségnek – pozitívan hat a hazai agráriumra is.” Kiemelte továbbá, hogy ha ezt gyerekkorban, a családot bevonva tesszük, akkor hosszú távú eredményeket érhetünk el, és ezáltal változtatni tudunk a következő generációk táplálkozási szokásain is.

Közimert tény, hogy naponta legalább 4-5 adag (40-50 dkg) zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztania mindenkinek, amibe a feldolgozott termékek és az elkészített ételek is beleszámítanak. Az Európai Friss Csapat 2023-ban is arra ösztönzi a gyermekes családokat, a gyerekeket, a tiniket, hogy fogyasszanak minél több szezonális, friss zöldséget és gyümölcsöt. A program szakértői több olyan tanácsot, gasztro-tippet adnak majd az év folyamán, amelyekkel zöldségben és gyümölcsben gazdaggá lehet tenni a családok napi étkezéseit.

"Amikor nem akarunk túl sok időt tölteni a konyhában, akkor az egyik legegyszerűbb gyors vacsora vagy délutáni uzsonna lehet, ha az otthon található zöldségeket (sárgarépa, paprika, zellerszár, uborka) megtisztítjuk és hosszúkás hasábokra vágjuk. Készítünk egy padlizsánkrémet vagy körözöttet, amit mártogatósként kínálunk a zöldségekhez! Ha mindehhez leterítünk egy plédet – akár a lakáson belül is –, és különböző kiegészítőkkel piknikké varázsoljuk az étkezést, akkor biztosan a gyerekek is kedvet kapnak majd hozzá!" – mondta el Bernáth József, a program gasztro-nagykövete, aki az év során ismét gyors és könnyen elkészíthető, egészséges recepteket ajánl majd.

Fülöp Lili, a program dietetikusa rengeteg hasznos tudnivalót, bevált trükköt és hagyományos tartósítási eljárást mutat meg idén is.

„Dietetikusként a változatosságra hívom fel a figyelmet, ami akár annyit is jelenthet, hogy a napi zöldségadagunkat néha nyersen, máskor főve vagy párolva, olykor pedig savanyúságként fogyasztjuk el.” – emelte ki a szakember. Hozzátette, különösen fontos ez azokban a hónapokban, amikor a hazai, szezonális zöldségek és gyümölcsök csak kis variálhatóságban, alacsony számban képviseltetik magukat.

Emellett a program jól bevált, sikeres elemei is folytatódnak: új rajzfilm epizódokkal jelentkezik a minipogram, lesz áruházi kóstoltatás, és a közösségimédia-felületeken is folyamatosan megújuló tartalom várja a követőket. Idén is csatlakozott a programhoz Jászberényi Zsófia (Soopfie) TikTok-influencer és Romfa Hunor (Sajt32) gamer. Újdonság, hogy Kozák Luca olimpikon, Európa-bajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok gátfutó sportoló-nagykövetként kapcsolódik be a kampányba, aki tapasztalatból tudja, mennyire fontos az egészséges és változatos táplálkozás, amihez elengedhetetlen a zöldség-gyümölcsfogyasztás.

„Nagyon örültem az Európai Friss Csapat felkérésének, hiszen a sport és a táplálkozás nagyon közel áll egymáshoz. Remélem, én is hozzá tudok járulni a program sikeréhez, hogy minél többen figyeljenek oda a táplálkozásra és fogyasszanak több zöldséget és gyümölcsöt." – fogalmazott a sportoló.

Frutti és Veggi az országos roadshow keretében nyáron újra bejárja az országot, hogy a zöldségek és a gyümölcsök megismerésére, megkóstolására buzdítsa a gyerekeket. Június 17-én, az igazi hazai gyümölcsszezon kezdetén ismét lesz Zöldség- és Gyümölcsnap, amelyen az is kiderül, ki Magyarország #ZöldségGyümölcsHőse 2023-ban.