A beszélgetés során is megerősítést nyert, hogy valóban számos előremutató döntése volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc meghatározó katonai vezetőjének. Ezek közül egy példa az országban elsőként létrehozott megyei védegylet létrejötte, amely a hazai ipart és kereskedelmet hivatott óvni. Perczel Mór javaslata később országos hálózattá nőtte ki magát. De nem csak előremutató döntéseivel, hanem eredményes katonai cselekedeteivel is beírta magát a magyar történelembe a – kortársai által is megerősített – meglehetősen nehéz természetű, sok esetben nárcisztikus vonásokkal jellemezhető hazafi.

Prof. Dr. Hermann Róbert történész. Fotó: a szerző felvétele

Az érdemei azonban vitathatatlanok, különösen annak tükrében, hogy bár volt némi katonai előképzettsége (egy ideig szolgált a császári-királyi ötödik tüzérezredben), de nem volt olyan ismerete, mint Görgeinek, Klapkának, vagy éppen Damjanichnak. Mégis, komoly katonai eredményeket tudhatott magáénak.

Számos érdekes téma került elő a beszélgetés során, így többek között az is, hogy Prof. Dr. Hermann Róbert kezdeményezésére a Nemzeti Kegyeleti Bizottság történelmi emlékhellyé javasolja nyilvánítani Perczel Mór honvédtábornok bonyhádi szülőházát. A javaslat már az Országgyűlés asztalán van.

