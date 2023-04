– A Német esten, a meghívott vendégünk Hevér László volt, aki a szőlő és bor régen és ma témakörben tartott előadást – mondta el Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke. Hozzátette, nagyon sok érdekességet osztott meg velük Hevér László, például, hogy már az itteni németek egykor betelepített ősei is hoztak magukkal szőlőtőkéket.

A háromszáz éve hazánkba érkező német nemzetiség az itteni borászatban komoly változást hozott. A Német-Római Császárság különböző területeiről, bajorok, szászok, svábok, rajnaiak, elzásziak, ausztriaiak tízezrei az elnéptelenedett vidékeken komoly munkával néhány éven belül megindították a mezőgazdasági termelést, közte a szőlészetet és a borászatot. A magukkal hozott új technológiák, szőlőfajták, művelési módok pincészeti technikák és nem utolsó sorban a szorgalommal párosuló kiváló munkaszervezés meghozta a gyümölcsét, a század közepére a németek lakta borvidékeken gyors növekedésnek indult a termelés, s ami fontos a borok minősége is sokat javult.

Hevér László élelmiszermérnök, borász tartott előadást a bonyhádi németeknek (Beküldött fotó)

– Elterjesztették a hordóhasználatot, megjelentek a hagyományos pincék, s a kénezés is általánossá vált, valamint a jelenlegi fehérszőlők egy része is az ő telepítéseiknek köszönhető. Természetesen az ott élő magyar és más nemzetiségek is sokat tanultak a jövevényektől, sőt a németek is sok magyar fajtát, technológiát alkalmaztak sikeresen. Többek mellett Baranya, Tolna, Délvidék, Buda, Hajós, Mór, Neszmély borvidékei mai napig magukon hordozzák a német telepesek áldásos tevékenységének szép emlékeit. A mai borászok vezetéknevei sokat elárulnak a németek jelentőségéről. A szőlőtermesztés, borászat eszközeinek nevei között jelentős mennyiségű a német eredetű szó is.

Az előadáson szó esett Bonyhád testvérvárosáról is Hochheim am Main-ról, ahol szintén nagy hagyománya van a szőlőtermesztésnek.

– A város idilli környezetben fekszik a Majna partján, szőlőültetvények között, az óvárosa tele van gyönyörűen helyreállított „Fachwerk” házakkal közel Frankfurthoz, Wiesbadenhez és Mainzhoz. Mivel a város Rheingau egyik legnagyobb szőlőültetvényesének számít, minden évben, július első hétvégéjén megrendezik a Borfesztivált, mely évente legalább százezer vendéget csalogat a városba. Elsősorban a bor és a pezsgő városaként ismert, de más gazdasági ágazatok jelentős nemzetközi képviselőinek is otthont ad.

A borkirálynő és hercegnők a bonyhádiak előtt sem ismeretlenek, mert több alkalommal ellátogatnak a hochheimi delegációval Bonyhádra is. Legutóbb 2019-ben a Tarka Fesztiválon és Sommerfesten találkozhattak velük. Sőt egyik évben azt is megtudhattuk, hogy egy borhercegnő (Hambuch) egy Mucsiból kitelepített ember unokája.

– Minden év novemberében rendezik a régió legnagyobb őszi vásárát, mely több mint ötszáz éves hagyományokkal rendelkezik. A Mumm pezsgőgyártás központja a közelmúltig Hochheimban volt, ezzel a pezsgővel ünnepelnek például a Forma-1 futamok győztesei.