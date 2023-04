Végre tavasz van. még ha az időjárás nem is mindig veszi ezt tudomásul, de már zöldül a fű és a fákon is megmutatkoznak az apró levelek. Ideje, hogy a kerti pázsittal is foglalkozzunk. Minden kerttulajdonos álma a tökéletes gyep, hiszen nincs kellemesebb, mint a buja, zöld fűszőnyegre lépni. De ahhoz, hogy füvünk valóban a kertünk dísze lehessen, folyamatos törődésre van szüksége.

Nemes Géza kertészmérnök elmondta, az első lépés, hogy megnézzük, milyen fekvésű a kertünk, mikor süti a nap, vagy tudjuk-e megfelelően öntözni. Ennek függvényében kell kiválasztanunk a magot, hogy szárazságtűrőt vagy árnyéktűrőt vegyünk. Fontos tisztában lennünk azzal is, hogy milyen a talaj a kertünkben: homokosabb talajunk van, vagy agyagos? Ezekhez viszonyítva kell az összetételén javítani. Általános szokás, hogy a homokos talajokat olyan anyaggal dúsítjuk, ami segíti a vízmegtartást, az agyagosabb részeket pedig homokkal keverjük, ami segíti, hogy a víz jobban visszahúzódjon. Ilyenkor érdemes feltölteni trágyával is a földet, hogy legyen miből táplálkozzon a növény.

Az, hogy mennyi mag kell egy négyzetméternyi területre, ez aszerint változhat, hogy milyen fűmagfélét választunk. Nagyjából úgy kell számolni, hogy egy kiló fűmag, olyan 30-35 négyzetméterre elegendő. Kiszórás után, ha igazán szeretnénk kedveskedni a magoknak, és a lehető legjobb csírázást elérjük, akkor egy gereblyével dolgozzuk bele enyhén a felső 1-2 centiméterbe. Ezután szórjunk rá még egy kevés homokot, majd hengereljük el.

A vetett füvet telepítés után naponta többször is érdemes meglocsolni, hogy bár ez annak függvényében is változhat, hogy milyen gyorsan szárad ki a talaj. Fontos viszont, ami később is igaz lesz a fű öntözésére, hogy a két öntözés között legyen ideje felszáradni a földnek. Összességében egyébként a tavaszi és az őszi időszakokban a gyepet elegendő 2-3 naponta egyszer megöntözni.

Ha elkezdett nőni a fű, akkor fontos, hogy ne kapkodjuk el az első nyírást. Lehetőleg akkor álljunk neki, amikor már megerősödött egy kicsit. Nemes Géza szerint 15-20 centis magasság elérésekor kezdjünk bele. A tavaszi első vágást akkor kell megtenni, ha már tartósan 10-12 fok felé emelkedik a hőmérséklet.

Ha halványabb, sárgás foltok jelenek meg a gyepen akkor valószínűleg a pázsit tápanyaghiányos. Jellemzően a vas és a nitrogén hiányzik a talajból.

A pázsiton néha durva, csomós növekedésű füvekből foltok jelennek meg. Ilyenkor a töveket késsel kanyarítsunk ki, majd emeljük ki, helyükre pedig fűmag, nedves tőzeg és jó minőségű talaj azonos arányú keverékét vessük.