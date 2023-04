„Mi, édesanyák békét, egy jobb világot akarunk” – mondta Novák Katalin köztársasági elnök a közelgő anyák napja előtt március végén a Somogyi Hírlapnak.

Ismertette, hogy semmiképpen nem állítaná szembe a nőket és a férfiakat, hiszen együtt vagyunk képesek arra, hogy megoldjuk a nehéz helyzeteket.

„Igaz, hogy mi, nők valóban másként nézzük és másként is látjuk a világot! S talán másként is érezzük! Látunk olyan lehetőségeket is, amelyek egy férfi számára nem nyilvánvalók. A megoldásaink is gyakran mások.

A konfliktusok kezelésében számos női tapasztalat hasznos lehet. Mondják, hogy két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Ahogy Teréz anya fogalmazott: a béke egy mosollyal kezdődik! Ha bizalommal, megértéssel tekintünk a másikra, könnyebb megtalálni a közös hangot, a közös utat. Ha figyelünk a másikra, az közelebb vihet nemcsak a megértéshez, hanem a megoldáshoz is.

Ha pedig egy nő édesanya is, akkor a családban nap mint nap egyeztet, szervez, összehangol, megoldást keres, reagál a váratlan dolgokra. Szóval néha kézbe kell vennünk a dolgokat! Mi, nők annyi erőt kaptunk az Úristentől, hogy elbírjunk a feladatokkal” – tette hozzá a köztársasági elnök.

Mint ismert, az anyák napi ajándékok közül sokan választják a virágokat, de akár süthetünk süteményt, vagy választhatunk szépészeti termékeket is az ünnepelteknek.