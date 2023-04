A Tolna Megyei Népújságban 1970 tavaszán írtunk arról, hogy az ápolt frizura alapja a haj tisztán tartása. Normál zsírosságú fejbőrnél és hajnál a nyolc-tíz naponkénti alapos fejmosás. Azt ajánlottuk, hogy ha a mosás nem fodrásznál történik, a hajmosáshoz vásároljunk a hajnak megfelelő finom olaj-, tojás-, vagy porsampont. Jól tisztítja a fejbőrt, oldja a hajszálakra tapadt faggyút az is, ha az előzőleg felforralt, tehát meglágyított, ötven-ötvenöt fokra lehűtött vízbe két literenként egy kiskanál szódabikarbónát vagy szalmiákszeszt teszünk. Normális zsírosságú fejbőrt és hajat pipereszappannal is moshatunk. Az öblítővízbe azonban ez esetben sötét hajhoz tegyünk egy evőkanál ecetet, szőke hajhoz pedig leszűrt kamillateát, melyek szép fényt adnak a hajnak.

Nagyanyáink kipróbált háziszere volt hajmosáshoz az esővíz, amely természeténél fogva lágyvíz. Szappan helyett pedig egy nyers tojással dörzsölték át a hajukat és fejbőrüket, amely táplálta is a fejbőrt és a hajnak is szép fényt adott.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Azt ajánlottuk, hogy a normálisnál zsírosabb hajúak gyakrabban, de egy hétnél sohasem rövidebb időközönként mossanak fejet. A fokozott mosás ugyanis fokozott zsírtermelésre serkenti a faggyúmirigyeket. A mosáshoz ők használhatnak szódás mosószappant is. Ha a fejbőr erősen korpásodik is, a mosások közötti napokon dörzsöljük be fejbőrünket hajszesszel.

A normálisnál szárazabb hajúaknál elégséges a kéthetenkénti fejmosás olajsamponnal vagy lanolinos babaszappannal. A korpásodás megelőzésére mosás előtt kenjék be a fejbőrüket felmelegített növényi olajjal, amely jótékonyan hat a fejbőrre.