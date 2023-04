A Joker című film Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) történetét követi nyomon, aki a mindennapi élettel küszködő, mentálisan beteg stand-up komikus. Sajnos miután az élete kisiklik és egy sor kudarcot kell elszenvednie, bűnözésre adja a fejét és mondhatni teljes káosz lesz úrrá rajta, hiszen az alapjáraton kedves bohóc nem tudja feldolgozni, hogy rossz dolgokat kell véghez vinnie.

Joaquin Phoenix lenyűgöző alakítást nyújt, figyelemre méltó árnyaltsággal és mélységgel ábrázolja Arthur őrületbe süllyedését. A színészi játéka azért is kiemelkedő, mert Joker szerepe minden színész számára hatalmas kihívást jelentett eddig, köztük a tragikusan fiatalon elhunyt Heath Ledger-nek is, aki rajongói szerint bele is halt a szerepbe (túladagolta magát).

A film egyik leglenyűgözőbb aspektusa, ahogy képes visszaadni és megragadni Gotham City sötét és zord hangulatát. Az operatőri munka mesterien sikerült, a filmzene pedig tökéletesen kiegészíti az alkotás hangvételét.

Bár a pszicho-thriller kétségtelenül sötét és felkavaró, ugyanakkor elgondolkodtató is, hiszen olyan fontos témákat boncolgat, mint a mentális betegségek, a társadalmi egyenlőtlenségek és a gonosz természete, ami manapság különös jelentőséggel bír. A film biztosan maradandó élményt nyújt mindenkinek, aki egy elgondolkodtató és érzelmileg felkavaró moziélményre vágyik.

Április 6 21:35 Cinemax - Joker