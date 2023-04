Bostonban egy rablóbanda garázdálkodik, amely sorra fosztja ki a bankokat és nem hagy semmi nyomot maga után. Az egyik rablás során azonban túszul ejtenek egy banki dolgozót (Rebecca Hall), akinek végül sikerül kiszabadulnia. Az élete ettől kezdve a rettegésről szól, de egyszer csak megismerkedik Douggal (Ben Affleck), akivel már biztonságban kezdi éreznie magát, egészen addig, míg meg nem tudja, hogy a férfi az a bankrabló, aki néhány nappal azelőtt túszul ejtette.

A Tolvajok városa Ben Affleck ígéretes rendezői pályájának második állomása. A mozi bankrablós filmként indul és noha remekül működik, a hangsúly hamar átkerül a főhős lelki tipródására és a szövődő szerelemre. Jogosan érheti kritika amiatt, hogy aki egy tökös bankrablós gengszterfilmet akar látni, annak sok lehet a romantika, aki pedig szerelmes drámára számít, azt zavarhatják az akciójelenetek. De a film végül senkinek sem okoz csalódást. Sőt, még többet is ad a nézőnek, mint amire az számít. Egyebek mellett ennek a filmnek köszönhetően is egyre többen gondolják, hogy Affleck előbb-utóbb a színészből lett rendezők legjobbjai között találhatja magát. A színészi alakítások is nagyon jók, többüket simán jelölhették volna Oscar-díjra, amit végül Jeremy Renner nyert meg.

Tolvajok városa - FILM+, szerda, 23:25