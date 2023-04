Jó hír, hogy Will Smith (Mike Lowrey) és Martin Lawrence (Marcus Burnett) a Bad Boys első része után a második részben is tudta hozni, sőt fokozni legendás alakítását. Az elsőhöz hasonlóan ebben az epizódban is a két nyomozó kalandjait követhetjük nyomon, amint egy kábítószer-kereskedő hálózat után szaglásznak Miamiban.

Az akció-vígjáték az elejétől a végéig izgalmas, megállás nélkül tele van cselekménnyel, amitől szinte már a mozi is felrobban. Nemcsak a bravúros jelenetek hengerlik le a nézőt, a fergeteges egysorosok is briliánsak, így az egy óra jó kedv biztosan garantált. A két színész között fantasztikus a kémia, az ugratásaik és vicceik a filmet teljesen egyedivé teszik. Ki ne emlékezne a felejthetetlen jelentre, amikor Marcus lányát randizni akarják vinni és megkérdezi apuka az ifjú gavallértól, hány éves, aki csupán 15-nek vallja magát, de jön rá a felejthetetlen replika: „30-nak nézel ki.”

A film vizuális stílusa is lenyűgöző, Michael Bay jellegzetes, bombasztikus stílusa teljes mértékben érvényesül, a cselekmény viszonylag egyszerű, de a nagy sebességű autós üldözésektől az epikus lövöldözésekig olyan adrenalinsokkot kap a néző, hogy bizony jó ideig a hatása alatt lesz. Ha egy szórakoztató és akciódús filmre vágyik, a Rosszfiúk második része tökéletes választás.

Bad Boys 2., Film+, 21 óra