A fenti címmel került nyomdába Sas Erzsébet új könyve. A nyugalmazott anyakönyvvezető párok százait adta össze több évtizedes pályafutása idején, de nemcsak emiatt lett ismert szereplője úgy Szekszárdnak, mint Tolna vármegyének. Az írás elkötelezettjeként számos lapban – köztük a Tolnai Népújságban – jelentek meg cikkei, melyeket minden alkalommal az emberközeliség jellemzett.

Ezért is viselheti büszkén „a szeretet krónikása” jelzőt és jellemzést. Több könyve is napvilágot látott az elmúlt évtizedekben.

A Gänszler Bea szerkesztette, új kötetében – mely várhatóan idén szeptember végén–október elején jelenik meg, számos önzetlen támogató hozzájárulásával – egykori hivatásának műhelytitkaiba enged bepillantást, természetesen érdekes, különleges történetek révén.

Sas Erzsébet volt a Teol.hu podcast csatornájának vendége (Fotó: TEOL)

Új podcastvendégünk megoszt a hallgatósággal egy vidám, illetve egy felemelő esetet is. A harmadik emlékből az is kiderül, hogy időnként veszélyekkel – konkrétan: késes fenyegetéssel – is jár ez az amúgy módfelett szép hivatás. Feltesszük a valamennyi anyakönyvvezető esetében kihagyhatatlan, kötelező kérdést is: amikor éppen összeadta a megilletődött párokat, előfordult-e, hogy a szertartáson valaki nemet mondott a közös életre?

A Teol.hu podcast csatornájának legújabb adása az alábbi linkek bármelyikén meghallgatható.

A korábbi beszélgetések pedig ide kattintva találhatóak meg.