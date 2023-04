Most, a tavaszi szezon kezdetén sok áruházban kínálnak kedvező áron kertészeti eszközöket, jópár napja be is vásároltam az aktuális munkákhoz szükséges dolgokat: a gyomláláshoz hasznos kesztyűt, a felásást követően elszórni szánt trágyát, némi tápanyagdús új földet és a fűmagokat, amellyel reményeim szerint varázslatos gyepet alakítok majd ki az udvar egyik szem előtt lévő, de magától regenerálódni képtelen részén. Egy délelőtt felásom, megtrágyázom, bevetem és a többit az időjárásra bízom. Mostanában egy dologban ugyanis biztosak lehetünk: hogy elég gyakran süt a nap és érkezik csapadék, imitt-amott alig győzzük levágni a füvet.

Az udvarunkon szinte már csak ez a rész hiányzik a tökéletes összképhez, a többi részen ugyanis teszi a dolgát a természet: évelő virágok, rügyező gyümölcsfák, zöldellő bokrok és természetesen az örökzöld növények teszik hangulatossá. Már csupán az a kérdés, hogy mikor sikerül nekifogni a munkának. Amikor ugyanis ragyogó volt az időjárás, időm nem volt megkezdeni a feladatot, azóta, pedig amikor pont ráértem volna, az időjárás tett be, hosszú, kiadós zuhéval. Itt a hétvége, ám brutális időt jósolnak: riasztás lesz érvényben, ugyanis jégeső, zivatar és szél is várható. Úgy tűnik tehát, továbbra is álom marad, hogy pontot tegyek a gyepesítésre.