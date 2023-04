A Balaton soha nem fog elpusztulni olyan értelemben, hogy sivataggá válna. De mocsaras, némi vízállással rendelkező hely lesz. Így kell elképzelni a vég stádiumát ennek a tónak. Az kérdéses, hogy ez mikor következik be. — Mert felmerül, hogy belenyúl-e bárki a tóba, annak ökoszisztémájába, például kotrással — vázol fel egy lehetőséget Árvai Gábor.

— Ha a Balaton szempontjából a legrosszabb folyamatok történnek meg, akkor innentől számítva 80-100 évre tehetjük ezt a folyamatot. A pozitív szemléletű becslések 300-400 évet is rebesgetnek. Ezer években ne beszéljünk — de párszázban gondolkodhatunk, ha a feltételek is adottak, a folyamatok nem válnak nagyon kedvezőtlenné. A befolyásoló tényezők közé tartozik, hogy mekkora az üledék feltöltés, mekkora a csapadék mennyiség, mekkora az ember által bolygatott antropogén hatások. Ezeket nem tudjuk modellezni.

Minden tó, így a Balaton is erózióbázis, vagyis egy terület mélyebb pontja, hiszen oda futnak be a patakok, folyók, ezen felül a légköri porüledékek is lerakódnak. A Balaton éves iszapterhelése 350 ezer tonna.

— Ennek négy forrása van — kezdi a felsorolást Árvai Gábor. — Az első a levegőből hulló por, ez körülbelül 20 ezer tonna per év. Igen, nem tévedés, ez csak az a mennyiség, ami a levegőből kerül be a tóba. A második a Zala folyó. A Balatonnak 5775 négyzetkilométer a vízgyűjtő területe, abból a Zaláé 2633 négyzetkilométer, tehát durván a fele. A Zalába 113 patak folyik.

Nem véletlenül kellett megépíteni a Balaton 1 és 2-es ülepítő víztározóját a Kis-Balatonnál. A Zala vitte magával a hordalékot a tóba. De ez csak egy volt az összes kihívás közül. Hiszen a ’60-as években Zalaegerszeg, Nagykanizsa szennyezett vizei és a környék mezőgazdasági területeinek a kemikáliái is idemosódtak. Olyan eutrofizáció volt a keszthelyi öbölben, hogy fürdeni sem volt kellemes ott a Balatonban.

Az eutrofizáció egy olyan folyamat, melynek során a vízben lévő foszfor és nitrogén túl nagy mennyisége a víz elalgásodásához vezet. Ennek folyamán az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért elszaporodnak az elsődleges termelő szervezetek.

A Balatonba 51 patak folyik, 34 van az északi, míg 17 a déli oldalon. Jelenleg nem mindegyik mederben van víz. De a működő patakok, így például a Burnót, a Lesence-patak, a Kétöles-patak, s jó néhány vízfolyás szállítja a hordalékát a tóba.

A harmadik tényező: a somogyi oldal part alámosásai. A negyedik pedig a Balatonban élő szerves anyagok pusztulási folyamatainak a végtermékei (elhullott szerves anyagok, hal, csigák, planktonok, egyéb élőlények). Ez adja ki globálisan a 350000 tonnát.

