– A 2022-es év rendkívül jól sikerült, s arra számítunk, hogy az idei év legalább olyan jó lesz, mint a tavalyi volt – mondta Veigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója a Szent Miklós hajó fedélzetén. – Nyilván bízunk abban, hogy a Balaton népszerűsége töretlen, s legalább ugyanolyan sok vendég érkezik majd, mint a múlt évben. Másrészt a jó dolgok megőrzése mellett sok újdonsággal, fejlesztéssel is készülünk.

A vezérigazgató arról is szólt: a jelenlegi hajóflotta folyamatos karbantartása, felújítása fontos feladat. Idén a Füred katamaránon történt egy jelentős beruházási munka, két kis nosztalgia hajó újul meg jelentős mértékben, illetve most épp a Lelle nevű hajó van a sólyán. Emellett az új hajók is most már szállításra kész állapotban vannak, s a kikötő fejlesztések előkészítését is megkezdték. Ezek közül első prioritásban jelenleg a szántódi és a tihanyi rév szerepel, illetve a vitorlás kikötőkben is megkezdődött a megújulás. Több kikötőben a vizes blokkok, illetve mólók, járófelületek újultak meg az idei szezonra.

Az is elhangzott: 2022-ben közel 2,1 millió utast szállítottak el a Balatoni Hajózási Zrt. hajói, gépjárművekből több mint 450 ezret vittek el, míg az elszállított kerékpárok száma meghaladta a 110 ezret.

