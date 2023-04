A muskátli talán az egyik legnépszerűbb kerti növényünk, amely Dél-Afrikában őshonos, de mára az egész világ ismeri. A Pelargonium for Europe (PfE) szakértői elárulják, hogy hogyan lehet megőrizni hosszú hónapokon át a szépségét. A szakértők szerint május közepe előtt nem ajánlott kiültetni a muskátlit a szabad levegőre. Ennek oka, hogy Európa északabbra eső területein ekkor még előfordulhatnak fagyos éjszakák, a hideg idő pedig végzetes hatással lehet erre a hőkedvelő növényre. Ha mégis hidegebbre fordulna az idő miután kiültettük, van egy-két módszer, amivel hatékonyan megvédhetjük a muskátlit.

A megfelelő talaj

A friss komposzt elengedhetetlen ahhoz, hogy jó kezdőlökést adjunk a muskátli növekedésének. Beszerzéskor érdemes odafigyelni, hogy a legjobb minőségűt vagy kifejezetten muskátli virágföldet válasszunk, hiszen ezek megfelelően igazodnak a növény szükségleteihez. A balkon- és cserepes növényeknek szánt kiváló minőségű komposzt, valamint a hagyományos fajta egyaránt megfelelő. A jó komposzt magas vízelvezető és vízmegtartó kapacitással rendelkezik. Megfelelő táplálást biztosít a növényeknek, miközben elegendő levegőt enged át a gyökerekhez. A jó minőségű komposztot kellemes földszagáról, laza állagáról és olyan adalékanyagokról lehet felismerni, mint az agyag és a perlit.

A megfelelő vízelvezetés

A muskátli nem szereti, ha túllocsoljuk, a felesleges vizet mindenképpen el kell vezetnünk. A jó minőségű komposzt mellett érdemes az ültetőedény aljára egy réteg agyaggranulátumot vagy hasonló anyagot helyzeni, ami biztosítja a megfelelő vízelvezetést és megakadályozza, hogy a komposzt elzárja a vízeresztő nyílásokat. Ezt egyszerűen csak adjuk hozzá az ültetés során. Tipp: Amennyiben beépített víztartállyal rendelkező dobozt használunk, nincsen szükség vízelvezető réteg kialakítására.

A megfelelő távolság

A megfelelő tároló és a magas minőségű táptalaj mellett fontos még a megfelelő távolság kialakítása a szomszédos növények között. A muskátlinak minimum 20 cm távolság szükséges a másik növénytől. Ez azt jelenti, hogy egy 60 cm hosszú és 20 cm széles ládában maximum három virág fér el, de egy 100 cm hosszúban már négy-öt növénynek is van hely. Egyetlen muskátli megfelelő növekedéséhez egy minimum 20 cm átmérővel rendelkező cserép szükséges. Tipp: Ha nem egy sorba ültetjük a virágokat, az nagyobb szabadságot nyújt a növekedéshez.

A megfelelő hely

A muskátli napkedvelő növény. Minél több fényt kap, annál szebb virágokat hoz majd. A teljes napfényt kedveli a legjobban, de félárnyékos helyen is túlél. Az olyan fajta muskátlik, amelyeknek nagy vagy dupla virágaik vannak, jobban kedvelik az olyan helyeket, ahol védettek az erős széltől és esőtől. Ez lehet a ház fala mellett vagy a tető alatt.

A muskátli öntözése

A muskátlinak rengeteg vízre van szüksége ahhoz, hogy újabb és újabb virágokat hozzon. Forró, napsütéses napokon még az is előfordulhat, hogy kétszeri locsolást igényelnek, egyszer reggel és egyszer este. A víznek a lehető legmelegebbnek kell lennie és arra kell törekedi, hogy egyenesen a talajra locsoljunk, nem magára a növényre. Az olyan balkonládák, amelyek rendelkeznek víztározóval vagy a saját, házilag készített öntözőrendszerek csökkenthetik a locsolásra szánt időt. Tipp: Előfordulhat, hogy még esős napokon is meg kell locsolni a muskátlikat. A bokros felépítés miatt az esővíz lehet, hogy el sem éri a talajt.

A muskátli trágyázása

A muskátli meglehetősen “éhes” növény és nagyon sok tápanyagra van szüksége. Amennyiben előtrágyázott virágföldet használunk, akkor újra kell trágyáznunk hat hét múlva, mert addigra a föld készletei kimerülnek. A megfelelő tápanyag utánpótláshoz elég a locsolóvízbe belekeverni boltokból beszerezhető műtrágyát hetente egyszer. Alternatív megoldásként használhatók műtrágyapálcikák is, amelyek képesek két-három hónapig ellátni a növényeket. Egy lassan oldódó műtrágya akár kilenc hónapra elég tápanyagot is biztosíthat. Később is hozzáadható a talajhoz, ha ez nem történt meg a növények ültetésekor.

A muskátli visszametszése

A muskátli sokkal mutatósabb, egészségesebb és több virágot hoz, ha rendszeresen eltávolítjuk az elhervadt virágfejeket és a fonnyadt leveleket. Amennyiben nem szeretnénk erre időt fordítani, akkor olyan muskátlit kell választani, amelyik ezt a folyamatot természetes úton elvégzi. Ezek a növények maguktól elhullajtják az elhervadt virágaikat, így előbb tudnak újakat növeszteni. Azonban a levelek eltávolítása ezekről is szükséges.