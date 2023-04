A Tolna Megyei Népújság 1957 áprilisában számolt be arról, hogy a szekszárdi Népbolt Cipőüzletének a kirakatában hatalmas, pirosra festett és világos színű szalaggal átkötött húsvéti tojás vonja magára a járókelők figyelmét. A tojás körül különböző fazonú finom kis női félcipőket és szandálokat helyeztek el. Különösen közkedveltté váltak a vásárlóközönség körében a szép kivitelezésű, zöldszínű, krepptalpú női fél cipők. A könnyű rózsaszín, fekete és piros szandálok is eléggé keresettek voltak.

A szekszárdi Sport- és Játékboltban emelőlétrás automata tűzoltókocsit vásárolt az egyik édesanya a kisfiának. Egy idősebb bácsi tizenkét hangú zongorabillentyűs, műanyagból készült, kicsiny kis tangóharmonikát szorongatott a hóna alatt. A tanulás szempontjából hasznos és szórakoztató kis tangóharmonika tíz-tizennégy éves gyermekeknek 78 forintba került. Az ötletes húsvéti locsolóból is nagy mennyiséget adott el az üzlet. A gomblyukakba pedig kicsiny műanyagból készült kutyát vagy nagyfülű tapsifülest tűztek húsvét napján a fiúk, férfiak.

Az élelmiszer- és csemegeboltokban található főtt- és füstölt sonkáról, nagy mennyiségű vajról, sajtról és túróról számoltunk be, valamint arról is, hogy Húsvét hetében hatvan mázsa hal is érkezik a halgazdaságokból. Az édességek között különböző díszítésű cukorból készült húsvéti tojások, csokoládé nyulak és bárányok is fellelhetők voltak. Mazsola-szőlőt korlátlan mennyiségben árusítottak, kilátás volt citrom, narancs és füge érkezésére is.

– Nem kell félni, hogy a hagyományos húsvéti locsoláshoz szükséges kölni vízből hiány áll elő. Száz számra állnak a különböző nagyságú és a különböző illatokat egyelőre magukban rejtő üvegek az illatszertár rakodóin. S aki pedig a locsoláson kívül még szép ajándékokkal is meg akarja lepni hölgyismerősét, annak javasoljuk, hogy vásároljon olcsó és mégis szép kivitelezésű kölnit, krémet, púdert és rúzst tartalmazó "Opera" készletekből – írtuk 1957-ben, hatvanhat évvel ezelőtt.