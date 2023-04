– Az egyesületben most már egy kisebb korcsoport is jelen van – körülbelül 6 éve tanulnak –, akik nem versenyeznek, de rendszeresen edzenek és fellépéseket tartanak. A tegnap este folyamán a tanítványaim nagyon élvezték az együttműködést más tánciskolákkal is, itt voltak a budapesti Rise Studio és a Wild Monkey táncosai, akikkel közös produkciókat hoztak létre.

Az Iberican 20. évfordulóját nagyszerű előadással ünnepelték. Az iskola táncosai különböző produkciókban léptek fel, és egy hatalmas 2,5 órás műsort állítottak össze. Az előadásban nemcsak az Iberican táncolt, hanem részt vettek az egyesület vezetőjének paksi növendékei és a gerjeni csoportjának táncosai is.

A műsorban a sztárfellépő Herceg Dávid is óriási sikert aratott, a színpadon együtt táncolt az egyesület tagjaival is. Hacsa Mónika elmondta, továbbra is betartja ígéretét, és öt év múlva újra fergeteges partival ünneplik meg évfordulójukat.