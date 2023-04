A mindig jókedvű, örökké mosolygós kislányról 4 hónaposan derült ki, hogy még magzati korban, oxigénhiány következtében agyi bénuláson esett át. Ezután kezdődött és azóta is tart folyamatos fejlesztése és terápiás kezelése. A család rendre járja az országot, ahol különféle gyakorlatokon, kúrákon vesznek részt, Evelin fejlődése érdekében. A menetrend jelenleg a következő: hetente több DSGM terápiás alkalom, gyógymasszázs, hidroterápia, és hideglézer-kezelés. Emellett hathetente intenzív terápiás hétre is elutaznak, ekkor Pfaffenrot manuálterápia és speciális ruhában zajló aktív gyógytorna a program.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Ezek a kezelések rendkívül fárasztóak, és nehézkesek, ugyanis a tornák során a letapadt, feszes izmokat próbálják lazítani. A kimerítő gyakorlatok, a szoros időbeosztás, és a megterhelő rohanás ellenére a kis Evelin mindig közreműködően, végtelen kitartással vesz részt a terápiákon, amikor más már feladná, ő még teljes erőbedobással végzi a szükséges mozdulatokat. Evelin izmainak folyamatos nyújtása, tornáztatása azonban kifejezetten fontos a gyógyulás szempontjából, hiszen a kislány a kúszásszerű mozdulatokon kívül nemcsak állni, ülni, járni és mászni nem tud, de a rágás, és így az étkezés is nagyon nehéz feladat számára.

Evelinnek állapotából adódóan minden figyelemre, törődésre szüksége van. A csaknem napi szintű kezelések mellett otthon is folyamatosan, különböző nyújtásokkal, tornákkal segítik a szülők az apróság gyógyulását. Emellett a kislány nagyon nehezen is alszik, így a nap folyamán állandó felügyeletet igényel, ekkor különböző játékos tevékenységekkel, mesékkel köti le figyelmét családja, Evelin legnagyobb örömére. Ugyanis a csöppség egyik kedvenc időtöltése a mesék, mondókák, dalok hallgatása, valamint szeret játszani, labdázni is, sőt, pancsolni is, így a hidroterápia az egyik kedvenc kezelése.

