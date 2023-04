A magyar lakosság nagyjából 75 százaléka nem rendelkezik jelentősebb pénzbeli megtakarítással, hiába tudjuk, hogy egy komplex energetikai felújítással átlagosan felére, de akár negyedére (!) csökkenthető otthonunk hőigénye. Ha mi is a kevés megtakarításokkal rendelkezők táborába tartozunk, így is több olyan apró trükköt tehetünk, amivel összesen akár 30 százalékot is spórolhatunk a fűtési költségeinken – komolyabb beruházás nélkül.

1. Hővisszaverő fólia alkalmazása

Ezek közül lehet az egyik ilyen, ha hővisszaverő fóliát teszünk a fűtőtestek mögé. Talán nem is jutott eszünkbe, hogy a radiátoraink nemcsak a lakást, hanem a falakat is melegítik, mivel a fűtőtest nagyon sok energiát ad át a falnak, ami, ha nincs szigetelve, akkor ez az energia az utcára szökik. Ennek pedig az a következménye, hogy minél hidegebb van kinn, annál hamarabb megy ki a meleg. Viszont a fólia használatával akár 18 százalékot is megtakaríthatunk a fűtési költségeinkből azáltal, hogy az a hőt a szoba felé irányítja.

2. Optimális hőfok a lakásban

Ha optimálisan tartjuk otthonunk hőmérsékletét és okosan használjuk a fűtést, azzal is kímélhetjük a pénztárcánkat. Ha 2-3 fokot változtatunk otthonunk hőmérsékletén, már az is 7-15 százalékkal csökkentheti a fűtési költségeinket. Ezt azonban mindenképpen fokozatosan tegyük, hogy szép lassan át tudjunk szokni az új hőmérsékletre!

3. Kazán karbantartás

A kazánunk karbantartásának fontosságát is hajlamosak vagyunk alábecsülni. Pedig már az évi egy alkalommal történő átnézés is hosszabbíthatja készülékünk élettartamát, csökkenti a meghibásodás lehetőségét, az üzemzavar kockázatát, és nem mellesleg a fogyasztás csökkentéséhez is hozzájárul.

Ezért nagyon fontos, hogy ha csak egy kicsit is tehetünk a saját és otthonunk komfortjáért, és ezzel csökkenthetjük az energiafelhasználásunkat, ne legyünk restek odafigyelni. Mivel Magyarországon az épületszektor a legnagyobb fogyasztó, ezért mi a Magyar Energiahatékonysági Intézetnél azon dolgozunk, hogy a tudatos felújítással és épülethasználattal csökkenthessük a hazai épületek energiafelhasználását.