Érdemes átgondolni, mi kerül a kertbe: mit és mikor veteményezünk, ültetünk el. Hogy ne legyen kidobott pénz a kertünkbe fektetett munka, illetve a megvásárolt növények, érdemes néhány tanácsot megfogadni, és ennek alapján nekilátni kertünk felfrissítéséhez.

Kora tavasszal a legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, díszfák és dísz­bokrok, szőlőoltványok, rózsatövek ültetése. Sok a munka ilyenkor az idősebb, termő gyümölcsfákkal is: jön a koronaritkítás ideje, amikor a sűrűn álló, egymást keresztező ágrészeket és vesszőket tőből ki kell metszeni, hogy később minden gyümölcsöt elegendő napsütés érjen, és ízletes termést hozzanak létre. A kert minden lombhullató növényének lemosó permetezését is ekkor kell megejteni (sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a lemosó permetezésnek, pedig manapság, amikor gyenge telünk van, fontos megszabadulni a telet átvészelő kártevőktől).

Most kell elvetni az átmeneti lehűléseket elviselő növényeket

Most kell elvetni az átmeneti lehűlést is elviselő zöldségfélék, így például a zöldborsó, a sárgarépa és a petrezselyem magját. Emellett ilyenkor célszerű ültetni a vöröshagyma dughagymáit és a fokhagyma gerezdjeit is.

A nagyobb évelő fűszernövényeket, például a lestyánt vagy a citromfüvet is már szabadföldbe ültethetjük. Az ágyásokba olyan magokat ültethetünk, mint: spenót, karfiol, zöldborsó, sárgarépa, retek, karalábé, póréhagyma, sóska, paprika, paradicsom, kapor, káposztafélék, uborka és csemegekukorica. A legfontosabb, amit ilyenkor érdemes figyelembe venni, az a vetés mélysége és a sortávolságok.

A palántákkal érdemes még várni. Egy magról vetett palánta nyolc hét után éri el azt a fejlettségi szintet, hogy már kiültetésre alkalmas. Az is elmondható, hogy a mi éghajlatunkon április végéig, május elejéig nem is szabad a palántákat kirakni, mert a kései fagyok, hidegek miatt könnyen tönkremennek.

De nem mindenkinek van kiskertje, ezért róluk se feledkezzünk el. Ugyanis itt az idő, hogy balkonládákra és a kinti cserepes virágokra is szenteljünk némi figyelmet. Itt az ideje ilyenkor az ablak- és erkélyládák betelepítésének is; ültessenek ezekbe fiatal vagy átteleltetett muskátlitöveket.

Új keletű, de nagyon hasznos módszer a muskátlitövek közé egy-egy metélőpetrezselyem, metélőhagyma vagy bazsalikom-, majoránna-, borsikafű-palánta beültetése is. Az átteleltetett muskátlit érdemes kicsit visszavágni, hogy új erőre kapjon. Ilyenkor érdemes a levágott ágakat földbe dugni, hogy megeredjenek. (Forrás: agrárszektor.hu)