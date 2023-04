Beköszöntött a tavasz, ami azt is jelenti, hogy itt a kullancsveszély. Az enyhe tél következményeként idén is a vérszívók inváziójára lehet számítani – aktivitásukhoz, amely a tavaszi hónapokban a leginkább jellemző, néhány napos enyhülés már elegendő. A kullancs meleg- és párakedvelő, várható, hogy az elkövetkezendő időszakban megjelennek az erdős, füves, ligetes területeken, illetve városi környezetben is játszótereken, kiskertekben, kutyafuttatókon stb.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatója szerint hazánkban a kullancscsípés vírusos agyvelőgyulladáshoz, illetve Lyme-kórhoz vezethet. Előbbi fertőzés – ami egyébként védőoltással megelőzhető – az esetek jelentős részében tünetmentes, előfordul azonban, hogy 7–14 napos lappangási időt követően láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás stb. jelentkeznek, majd néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, és teljes a gyógyulás. – Minden ötödik betegnél azonban egy második, a rossz közérzettel, magas lázzal, erős fejfájással stb., kísért tünetegyüttes követi az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. A betegség ilyenkor kórházi ellátást igényel – hangsúlyozza az NNK.

A Lyme-kór ellen védőoltás nincs, az egyetlen védekezési mód a kullancscsípés megelőzése. A fertőzés korai tünete csípés helyén keletkező, a széli részen lassan növő, ovális alakú bőrpír – az időben való felismerés fontos, mert így antibiotikummal kezelhető. Ha ez elmarad, életre szóló krónikus betegség jöhet létre.

Ajánlatos a csípést megelőzni

A kullancscsípés megelőzése érdekében javasolt a zárt, de szellős ruházat, illetve széles karimájú kalap. A szabad bőrfelületeket kullancsriasztó szerekkel lehet védeni, szigorúan betartva a készítmény használati útmutatójában foglaltakat. A szabadban eltöltött idő után pedig a test alapos átvizsgálása elengedhetetlen. Ha ennek során kullancsot találunk, ne nyomkodjuk, csavarjuk, mert ezzel növeljük a fertőzés kockázatát. A szakemberek a kullancscsipesszel történő eltávolítást javasolják. A krémek, olajok, ecet vagy gyufa használata is tilos, és az is tévhit, hogy a B-vitaminok tartós fogyasztása csökkenti a kullancscsípés esélyét. Fontos az is, hogy kertünket tartsuk rendezetten, nyírjuk a füvet, a kullancsok által kedvel bozótos területeket pedig igyekezzünk eltávolítani.