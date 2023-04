Interjú 7 órája

Kitálalt Budavári Fülöp: ennyit keresnek a haza influenszerek

Magyarországon ez a pármillió ember gigasztárként kezeli azokat, akiknek már van egy párszázezres követőtábora, ez fals érzést ad az influenszereknek – mondta a Pénzcentrumnak a Sztárban Sztár, a Farm VIP és a Ninja Warrior című műsorokból is ismert Budavári Fülöp a magyar influenszer piacról. Mint elmondta, saját bőrén is megtapasztalta ezt az érzést. Ahhoz pedig, hogy rájöjjön, rossz az irány egészen Amerikáig kellett mennie. A 25 éves influenszer már 6 éve van a szakmában, amit mindössze egy rossz főnöknek köszönhet. Most pedig már milliókat vág zsebre 1-1 együttműködésnek köszönhetően.

Budavári Fülöp (Fotó: pénzcentrum.hu)

Pénzcentrum: Kezdjük a legelejétől. Mégis mit jelent számodra az a szó, hogy influenszer? Hogyan látod jelenleg ezt a szakmát? Budavári Fülöp: Mondhatnám ezeket a sablon válaszokat, hogy mi is az az influenszer, amiket mindenki elmond, ha felmerül ez a kérdés. Ilyen az, hogy az influenszer az egy véleményvezér és nem szeretjük, ha így hívnak minket stb. Azonban én úgy gondolom, hogy egy tartalomgyártó – hiszen lényegében azok vagyunk – szerencsés esetben képvisel valamit, vagy legalább próbál valamilyen érdembeli üzenetet átadni a követőinek a tartalmain keresztül.en vagyok, hogy nem az tesz valakit széleskörben ismertté, hogy ennek feltétlen eleget tesz. Bárkit megkérdezel azt fogja mondani, hogy egy influenszernek hitelesnek kell lennie, betekintést kell engednie az életébe, miközben jótékonykodik, edukatív és mindezek mellett olyan tartalmakat is gyárt, amikkel a követő tud azonosulni. A valóságban viszont egyáltalán nem ezt a tartalmat kattintják le az emberek: mindenkit az érdekel, hogy hatásvadász, clickbait posztokon keresztül hogyan tudnak az influenszerek minél hajmeresztőbb dolgokat csinálni. Azaz a lényeg változatlan: kenyeret és cirkuszt a népnek. Ez semmit sem változott, mindenki arra kíváncsi, hogy a celebek vagy influenszerek – nevezzük őket bárhogy – mennyi részét mutatják meg az életükből. Mintha az egész internet egy nagy kukkolda lenne. Az tud szélesebb körben ismert lenni csak kvázi, aki a lehető legszélesebb körben betekintést enged a magánéletébe. Persze van 1-2 ellenpélda, amikor valaki egy bizonyos közönséget szólít meg, és van egy kisebb követőtábora. De ez jóval ritkább, én is inkább azokközé tartozom, akik az életükbe engednek betekintést annyival kiegészítve, hogy van egy bántalmazás elleni projektem, amivel azt gondolom, hogy értéket teremtek. Emiatt nem köpöm magam szembe. Te hogyan kezdtél ebbe az egészbe bele? Fiatal voltál, amikor egy egész ország megismert téged alapvetően, hogyan jött neked ez az ötlet? Egyik nap felkeltél és rájöttél, hogy mától te tartalomgyártó leszel? Én sokáig egy reklámügynökségnél dolgoztam, de sajnos nagyon rosszul jöttem ki az akkori főnökömmel: rengeteg vitánk volt, és egyszer közöltem vele, hogy ha még egyszer így viselkedik velem én felmondok. A következő alkalommal ez meg is történt. Úgy mentem el, hogy nem volt B tervem, akkor költöztem fel Budapestre, a családom pedig nem igazán tudott anyagilag támogatni. Tehát eléggé rá voltam arra szorulva, hogy kezdjek magammal valamit. Persze ez nem úgy kell elképzelni, hogy csütörtökön felmondtam és pénteken elkezdtem influenszerkedni, hiszen én már korábban belekezdtem a tartalomgyártásba, ami mellett én 16-17 éves koromtól kezdve modellkedtem is, ráadásul voltak magazin megjelenéseim is. Innen kerültek ki az első követőim. Így lényegében nem akkor kezdtem bele a tartalomgyártásba, amikor felmondtam, hanem akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy ebből hogyan lehet pénzt csinálni. Az első fizetett tartalmam a Burn-nel volt, ami egy kicsit vicces történet, mert lényegében a reklámügynökségnél a főnököm, akinél felmondtam lett a kapcsolattartóm a reklám ügynökségnél. Így lényegében fordult a kocka, és a másik oldalról kerültem kapcsolatba vele. De szerencsére jól sült el, kiderült, hogy így, hogy nem alá-fölé rendeltségben vagyunk már kifejezetten jól kijöttünk. A teljes interjút a pénzcentrum oldalán olvashatják el.

