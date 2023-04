− Régi álmom teljesült. Már régóta vágyam, hogy a halászléfőzés titkait, minél korább sajátítsák el a fiatalok szervezett formában. Ez a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületének a céljai között is szerepelt, így találkoztak az elképzeléseink. Jómagam 7-10. osztályos diákok számára állítottam össze azt az öt alkalomból álló, ingyenes tanfolyamot, amelynek keretében közösen megtanulhatták az alapokat − mondta Martonosi Attila.

− A napokban zárult immár a második sorozat. Beváltotta a korábbi az elképzeléseket?

− Az elmúlt esztendőben nem csak beváltotta, hanem felülmúlta is, hiszen olyan magas volt az első alkalomra összejött érdeklődők száma. Több mint harminc fő jelentkezett és ők el is végezték az ingyenes tanfolyamot, ami öt alkalomból állt és vizsgafőzéssel zárult. Ez nem más volt, mint a Jánoska-eresztés programjai között szereplő Baja Város Halászléfőző Versenyen való bemutatkozás. Az idei, második alkalommal szervezett kurzus is hasonló létszámot produkált, ami azt bizonyítja, hogy van igény a bajai halászlé hagyományának és kultuszának ápolására.

A fiatalok lelkesen tanulják a bajai halászlé elkészítését

Fotó: Ádám Péter

A teljes interjút a baon.hu oldalon, ide kattintva olvashatja.