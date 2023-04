Egy nagyobb, korszerűbb szerkezet beszerzésével készülnek a forró napokra, hogy hamarabb hűljön a dinnye, és több sörrel készülhessenek a grillezésre. Mint minden nagy konyhai gépnél, úgy hűtővásárláskor is alaposan át kell gondolnunk, pontosan mire is van szükségünk, mielőtt mélyebben a pénztárcánkba nyúlunk. Most szakértő segít, mire érdemes figyelni.

Hűtővásárlás előtt először pontosan mérjük le, hogy mekkora hely áll a rendelkezésünkre, azután gondoljuk át, milyen gyakran és milyen mennyiségben szoktunk romlandó élelmiszereket vásárolni. Általánosságban 40-60 liter/ fő hűtőtérrel számolhatunk. A jegesedésmentes No Frost vagy Frost Free jelölésű készülékek előnye, hogy ezek hátulján nem képződik dér vagy jég, így nem kell bajlódni a leolvasztással, ráadásul az ilyen gép hatékonyabb.

Kialakítás tekintetében választhatunk alul- vagy felülfagyasztós kombinált, amerikai típusú side by side vagy négyajtós, úgynevezett French door készüléket.

Hűtővásárlás előtt vegyük számba, milyen extra funkciókra lehet szükség. A mai modern gépek már számos kényelmi funkciót kínálnak, amelyek közül könnyedén kiválaszthatjuk a számunkra legfontosabbakat. Az extra funkciók közül a leggyakoribbak: antibakteriális védelem, frissen tartó rekesz, digitális kijelző, nyitottajtó-jelzés, vakáció-üzemmód.

Energiatakarékos gépekkel sokat spórolhatunk, miközben kíméljük a környezetünket is. Tartsuk észben, hogy változtak a termékeken található energiacímkék: megszüntették a „sokpluszos A” besorolást, így most az A jelű a legjobb energiahatékonyságú készülék.

Ne feledjük azt sem, akkor marad hosszú távon megbízható társunk az új szabadon álló készülék, ha 3-5 cm helyet hagyunk mögötte, hogy szellőzhessen. Forrás: lakaskultura.hu