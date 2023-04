Nem is gondolnánk, hányféle változata van. Egyeseknek a hagymáját, másoknak a levelét használjuk, de sok hagymának a virága is fogyasztható, ideális ehető díszítés tálaláshoz, illetve magjuk csíráztatva csíra zöldségként fogyasztható télen. Általában hideg- és szárazságtűrő fajok tartoznak a hagymák közé, ízük jellegzetes, sok magyaros étel alapvető hozzávalója.

A bennük található alliin és allicin hatóanyagok adják a jellegzetes ízét és illatát a növénynek, emellett antioxidáns és antibiotikus hatásuk miatt gyógyhatásuk is jelentős. Ezek a kedvező hatások leginkább nyersen fogyasztva érvényesülnek.

A vöröshagyma a legelterjedtebb hagymafaj sokféle változattal, így találkozhatunk fehér, vagy lila formáival is. Magról is szaporíthatjuk, de jobban járunk, ha már előnevelt dughagymát vásárolunk, és innen indítjuk a termesztést. Frissen felszedve, amikor buroklevelei még lédúsak zöldhagymaként is fogyasztható a leveleivel együtt. A buroklevelek aztán később kiszáradnak és a fajtára jellemzően elszíneződnek. Ilyenkor felszedve már jól tárolható akár hónapokig is. Sokféle formaváltozata van a lapostól a hengeresig, utóbbit sonkahagymának hívják.

A fehér hagyma, amit a gyorséttermekből hamburger hagymaként is ismerünk annyiban különbözik a vöröstől, hogy kiszáradás után is fehérek maradnak buroklevelei. Az illata és az íze is enyhébb, édeskésebb, ezért kiválóan használható salátákba, hamburgerekbe – tehát nyersen is. A lila hagyma is a vörös változata. A lila hagymát szintén fogyaszthatjuk nyersen is. A gyöngyhagyma is egy fehér változat, ami apró marad emiatt savanyúságnak is elkészíthető.

A csokros hagymát nálunk ritkábban ültetik. Nevét onnan kapta, hogy egy tenyészidő alatt is több kisebb hagymát nevel a tő, tehát nagyon jól sarjadó. A hagyma húsa közepesen kemény lilás fehér vagy zöldes fehér, nagyon kellemes ízű, nem csípős, ez a legjobban tárolható hagyma, és kiváló házisonka mellé. Szaporítása egyszerű, hiszen a bőségesen hozza sarjhagymáit. Egy csoportban általában 3-5 hagyma fejlődik. Június végén - július elején már betakarítható.

A póréhagymát nevezik snidlingnek és pázsithagymának is. Rendhagyó a hagymák között, mert évelőként tartjuk, másrészt, mert nem a hagymáját, hanem a levelét esszük. A főzés tönkreteszi az ízét, ezért közvetlenül a tálalás előtt nyersen, aprítva adjuk az ételhez.