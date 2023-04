Minden évben hagyomány, hogy két alkalommal, karácsony, illetve húsvét ellőtt az állatokra is gondolnak, nekik gyűjtenek. Szombat reggel már kezdés előtt nagy volt a sürgés-forgás. Jöttek az önkéntesek, sportos fiatalok, de érkeztek a gyerekek, szülők, nagyszülők is. Színes, hangulatos programokkal készültek a szervezők. A Wado Ryu csoport, a Kick Box Vidákovics Team, a Sundance Táncegyesület, A Be Cool Tánc és Ének Egyesület szórakoztató bemutatókat tartott. A gyermekek a kutyás bemutatónak roppant mód örültek. A szervezők pizzával, süteménykóstolóval, frissítő almalével, glutén- és cukormentes finomságokkal kínálták az érdeklődőket.

– A negyedik jótékonysági rendezvényünk volt a mai, egyben az eddigi legsikeresebb, ilyen sok ember még nem volt a programon. Ami nagyon jól esett, hogy már maguktól jelentkeznek a fellépők, segítők, hogy szeretnének részt venni. Azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy jó az, amit csinálunk, és más is észrevette. Mindkét persely megtelt. Egyikben a macskásoknak gyűjtöttünk, a másikban a kutyásoknak. Rengeteg állateledelt is hoztak a résztvevők, a fotókon is látszik, hogy a lépcső is tele van – mondta hírportálunknak Ralbovszki Valéria. A nemzetközi fitneszedző, a Silver Fit tulajdonosa hozzátette, hogy az állatvédők rengeteget dolgoznak, nagyon sok a kidobott állat, mentőmunkát végeznek. Saját maga 13 éven át volt állatmentő, ismeri a munkájukat, ezért szeretne nekik segíteni.

– Ehhez olyan pszichikai állapot kell, ami egyszerűen hihetetlen, ezért segítjük őket. Az edzőterem egyébként is kutyabarát, de ide csak állatszerető emberek járnak. Tisztelettel és szeretettel beszélnek az állatokról, sajátjaikat is így nevelik – mondta a főszervező, aki örömmel tapasztalta az összefogást, hogy az emberek szeretik egymást, az állataikat és segítenek egymásnak is, ha szükségük van rá.

– Az a tény, hogy ilyen sokan jelentek meg a jótékonysági rendezvényen és segítettek, azt mutatja, hogy van értelme ennek – tette hozzá Ralbovszki Valéria.

A rendezvény bevételét a Jeromos Egyesületnek és a Összefogás a Bajai Cicákért Egyesületnek adományozzák.