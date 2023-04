A medvehagyma egy finom és aromás növény, amelyet kertünkben vagy otthonunk körül is megtelepíthetünk. Sajnos szezonja igen rövid, így érdemes rá azonnal lecsapni, hiszen rengeteg féle ételt készíthetünk belőle, rendkívül egészséges, és nem utolsó sorban élénkzöld levelei igen mutatósak is. Lássuk miként telepíthetjük meg a kertben!

Legegyszerűbben úgy különböztethetjük meg, ha megszagoljuk: a medvehagymán azonnal érezni fogjuk az erős hagyma illatot. Fotó: Shutterstock

Válasszuk ki a megfelelő helyet

A medvehagyma árnyékos, nedves területen növekszik, ezért olyan helyet kell választanunk, amely részben vagy teljesen napvédett. Szereti a laza, jó vízelvezetésű talajt, ezért ha kertünk adottságai engedik, akkor tápdús, enyhén homokos talajt válasszunk. A medvehagyma jól növekszik az erdőkben, ugyanis a fák lombjai kiválóan szűrik a fényt, ezért a legjobb, ha egy terebélyes lombkorona alá tesszük.

Telepítsük a medvehagyma gumókat

A telepítéséhez szükséges gumókat kertészetekben vagy online is be tudjuk szerezni. A töveket általában az ősz vagy a tél vége felé érdemes elültetni. A hagymafejeknek körülbelül 5-10 centiméter mély lyukakat ássunk, és két növény között legalább 10 centiméter távolságot hagyjunk, hogy kényelmesen tudjanak fejlődni. A gumókat a talajba ásás előtt áztassuk be vízbe, hogy megszívhassák magukat.

Így gondozzuk

A medvehagyma nem igényel túl sok gondozást. A talajt mindig nedvesen kell tartani, és ha szükséges, gyomláljuk ki. Általában jól alkalmazkodik a természeti környezetéhez, de ha szükséges, akkor trágyázhatjuk is. Tavasszal kezd növekedni, és a levelek általában április és május között érik el a teljes méretüket. Leveleit a talajtól óvatosan kell eltávolítani, és a növényt óvatosan kell meg metszeni, hogy ne sérüljön. Ne szakítsuk, inkább egy éles olló vagy metszőolló segítségével vágjuk le.

+1 tipp: Csak óvatosan!

Kiváló tavaszi program lehet a családdal, ha elmegyünk az erdőbe medvehagymát szedni. Azonban legyünk rendkívül óvatosak, mert levelei nagyon hasonlítanak a gyöngyvirágéra, amelyek viszont mérgezőek!