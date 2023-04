A cikk elején engedtessék meg nekem néhány személyes mondat Rácz Dávidról. Régóta ismerem, hiszen a kisebbik lányom osztálytársa volt a gimnáziumban, sőt együtt jártak táncórára és lovagolni is. Dávid nagyon jó tanuló volt, csendes természetével kitűnt a társaitól. Azt kérte tőlem, hogy a cikkben új nevén, Rácz D. Ignác O.Praemként említsem, ezzel is jelezve, hogy új életéhez ez illik jobban.

–Március 26-án diakónussá szenteltek Türjén, hogyan készült erre az eseményre? Milyen érzések fogták el utána?

– A szentelést és minden más fontosabb eseményt lelkigyakorlat előz meg – mondta Rácz D. Ignác O.Praem. – A diakónusszentelés előtt Szécsényben a ferences kolostorban voltam lelkigyakorlaton öt napot. Barsi Balázs atya vezetésével készültem a szentelésre. Fontos kiemelni, hogy a vezető tanácsot ad, felveti a gondolatokat, de az igazi lelkigyakorlatot az ember saját magának tartja. Rajta múlik, hogy mennyi időt tölt akkor imádsággal, a Szentírás olvasásával, elcsendesedéssel.

Hála Istennek, feltöltődtem és rengeteg pozitív élménnyel tértem vissza Csornára. Nagyon vártam a szentelésem napját. Eddigi életemben először fordult elő velem, hogy megrendültem egy szertartáson, és elcsuklott a hangom. Amikor végignéztem elöljáróimon, rendtársaimon, családtagjaimon, barátaimon, eszembe jutott a sok támogatás és segítség, amit kaptam tőlük, a meghívás, amire Isten kiválasztott.

Bátaszékről nagyon sokan utaztak Türjére, hogy részesei lehessenek Rácz Dávid diakonussá szentelésének (Beküldött kép)

Türje a Csornai Premontrei Apátsághoz tartozik. A templom teljes felújítást kapott és premontrei szentelésre a török kor előtt került sor, ezért választottuk a türjei prépostsági templomot, amit augusztus 19-én szenteltek újra, felújított állapotban van, és aznap volt a templom búcsúnapja is.

– Mikor fogalmazódott meg, hogy pap lesz, úgy tudom, ez a célja. Képes lemondani a saját családról, gyerekekről, mit szólt ehhez az anyukája?

– Igen, ez a célom. A diakonátus (szerpapság) az egyházi rend első fokozata, és tovább készülök az áldozópapság felvételére. Legelőször 12 éves koromban fogalmazódott meg bennem a magyarhertelendi hittantáborban. Akkor még kezdeti fellángolásnak tartottam. Természetesen azt követően más hivatások, foglalkozások is érdekeltek, de a papi hivatásnak az volt az érdekessége, hogy mindig-mindig visszatérő pont volt az életemben, és nem hagyott nyugodni a gondolata.

Ami meghatározónak minősült mindig is a papi hivatást illetően, az az oltárszolgálat. Gyerekkoromtól kezdve ministráltam és az oltárszolgálatban fedeztem fel, hogy milyen jó közel lenni az Úristenhez az oltárnál, és mennyire felemelő az a szolgálat, amit ott az ember elláthat. Véglegesen a gimnáziumi éveim utolsó szakaszában dőlt el és végzősként tudtam igent mondani a papi hivatásra. Először úgy gondoltam, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni, ezért jelentkeztem a Pécsi Egyházmegyébe.

Ami a szerzetességet illeti, korábban is foglalkoztatott a gondolata, nem volt ez másként sem az egyházmegyés papnövendék évek alatt sem. Hasonló módon szintén nem hagyott nyugodni. Amikor elkerültem az egyházmegyétől, a teológiát folytattam civil hallgatóként a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Nyúl Viktor atya (jelenlegi bátaszéki plébános) segítségével tisztáztam hivatásomat. Megvilágosodott számomra, hogy Isten valóban a papságra hív, de azon belül a szerzetespapságra.

Nekem is hiányzik, hogy nem lehet családom, gyerekem, hiszen ez természetes emberi vágy. Ugyanakkor ebben a hivatásban tudok kiteljesedni. Ahogyan Nyúl Viktor atya mondta, a férj a szeretetet koncentráltan kapja meg feleségétől és gyermekétől, gyermekeitől. A pap pedig több embertől kapja meg, ha jól végzi a szolgálatát. Megtisztelő és felemelő a papi hivatásban, hogy immáron diakónusként is részese lehetek majd családok kiemelt eseményeinek, például egy keresztelőnek, esküvőnek, de ide tartoznak a temetések is.

Akár amikor diákok fordulnak hozzám egy-egy lelki kérdéssel, megtisztelő számomra ez a bizalom, amit elveszíteni nem akarok. Hála Istennek, a családom elfogadta a döntést és támogatnak benne. Ezért hálás vagyok nekik. Annyit mondtak, hogy fiam, ha pap szeretnél lenni, akkor legyél pap, de jó pap legyél! Ennek a tanácsnak igyekszem eleget tenni.

– Hogyan telik egy-egy napja?

– A napjaim változatosan telnek és gyorsan. Hétfőtől csütörtökig Szombathelyen teljesítek szolgálatot. Fazekas Z. Márton apát úr megbízásából a Szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnáziumban tanítok hittant heti 12 órában. Amit nagyon szívesen csinálok, meglátásom szerint hálás feladat a gimnazista korosztállyal foglalkozni. A tanórák alatt meg szoktam kérdezni a véleményüket egyes dolgokról.

Jó látni, hogy gondolkodnak és gondolkodva kérdeznek, válaszolnak. Győrben a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi karán tanulok állami jogot szintén Apát úr megbízásából. Ez a feladat általában a pénteki és szombati napokat érinti, mivel levelezős hallgató vagyok. Csornán és Szombathelyen a belső udvar rendben tartását jelölték ki feladatul, amit szintén igyekszem megfelelően ellátni.

A diakónussá szentelésből fakadóan új szolgálatokat is el kell majd látnom a lelkipásztori munka területén. Minden napot ezeken kívül meghatároz a közös zsolozsma és szentmise. A fennmaradó időben Szentírás olvasással és egyéb könyvek olvasásával szoktam foglalkozni, illetve igyekszem időt szentelni a személyes imádságnak is.

– Van-e lelkisegítője? Milyen iskolába járt, milyen céljai vannak még?

– Igen, van. Ez fontos a papi hivatásban. Olyan papi személy, akivel a hivatásból eredő örömöket és kihívásokat meg tudja az ember beszélni és ad eligazító tanácsokat, mellette fontos, hogy gyóntató atyja is legyen az embernek, akinél rendszeresen tud szentgyónást végezni. Tanulmányaimat a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános- és Zeneiskolában kezdtem, majd a 6. osztály befejezése után a Bátaszéki II. Géza Gimnáziumban folytattam.

Számomra meghatározó volt a gimnáziumban töltött 6 év. A történelemversenyeken való részvétel nagy élményt jelentett mindig, minden segítséget megkaptunk (hárman voltunk, akik csapatversenyeken indultunk), sikeresen készítettek fel nyelvvizsgára is. Külön élményt jelentettek számomra a Géza-napi felvonulások és a királykoronázás felelevenítése. A későbbiekben többet beszélgettem Sümegi József igazgató úrral is a papi hivatásról és jövőbeli céljaimról.

Azt követően a teológiát kispapként az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, a római Gregoriana Egyetemen, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán folytattam, majd pedig a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán szereztem diplomát teológus osztatlan mesterszakon. Ezen kívül egy segédlevéltáros-és ügykezelő OKJ-s végzettséggel rendelkezem még, amelyet Apát úr megbízásából Budapesten szereztem. Céljaim között szerepel, hogy áldozópap legyek, megszerezzem a diplomát jogász szakon, és hogy mindvégig hűséges szolgája maradjak az Úristennek.

– Hogyan készülsz a húsvétra?

– A Nagyböjt időszaka a felkészülés a Húsvét ünnepére. A 40 nap alatt vállaltam én is lemondást. Lényege, hogy nem egy szokás, élvezeti cikk végleges megszüntetését jelenti, hanem az ember önmagán is győzelmet aratva megtartóztatja magát. Fontos, hogy ezt nem egyedül kell megtennie, hanem Isten szüntelen segítségét kérve, ezáltal pedig a böjt, ha valaki azt az Úristen színe elé viszi, akkor az Istennel való kapcsolatát is elmélyíti, megerősíti.

Ebben az időszakban fontos számomra a csönd. Sőt, más ember is segíthet a böjtölésben. Egyszer majdnem feladtam a fogadalmamat, de az egyik rendtársam közbelépett és bátorított annak további megtartására, amiért hálás vagyok neki. A teljes csönd, amikor semmi nem szól mellettem. Ebben a csöndben Isten meg tudja érinteni a lelket és tudok reflektálni különböző élményekre, eseményekre. Különösen nagyböjt időszakában fontos végezni rendszeresebb szentgyónásokat, amivel az ember a lelkét frissen és tisztán tartja.