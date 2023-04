– Azt gondolom, hogy a Samsonite-nak felelőssége, hogy helyben is népszerűsítse a sportot, hiszen a telephelyünk itt van a Szekszárdi Sportközpont mellett. Szeretnénk az eddigieknél is még jobb kapcsolatot kiépíteni a centrummal, erről már beszélgettünk és tárgyaltunk az létesítmény igazgatójával. Emellett egy egészéves programsorozatot indítunk el, legyen szemétszedés vagy jelen esetben sport, melyen keresztül be szeretnénk mutatni magunkat a nagyközönségnek – mondta lapunknak a helyszínen Pataki Zoltán, aki igazgatóként jó példát mutatva teljesítette az első perceket és kilométereket.

A kihívás szerdán 8 órakor Szekszárdon kezdődött és a 20 órakor a fővárosban végződött. A kihívás igazi csapatmunka volt, hiszen minden részlegről – karbantartó, szalagon vagy gépeken, a minőségbiztonsági, fejlesztési vagy menedzsment osztályon dolgozó munkavállaló – érkezett futni vágyó kolléga, akik közül – Pataki Zoltán nagy örömére – sokan a gyengébb nemet képviselték.

A szekszárdi és a budapesti részleg közösen összesen 105,22 kilométert teljesített a 12 óra alatt.