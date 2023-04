Diana, a harcos amazon

Ki ne szeretne szupererővel rendelkezni, erős és legyőzhetetlen hőssé válni? Ráadásul, ha nőként ilyen tulajdonságok birtokába jutna valaki, az lenne igazán különleges. Diana az! Különleges és erős! Egy harcos amazon a szó szoros értelmében, akinek erejénél csak a szíve hatalmasabb.

Wonder Woman a világ első és legkedveltebb szuperhősnője, először a DC’s All Star Comics borítóján jelent meg 1941-ben, és debütálása óta popkulturális ikonná nőtte ki magát. Most a Patty Jenkins rendezte filmben hódítja meg nem csupán a férfi, de a női szíveket is, mert a film után a férfiak mind beleszeretnek, a nők pedig szeretnének a bőrébe bújni. A film számos box office rekordot állított fel: az 5. legtöbb bevételt hozó szuperhős film és a 20. legtöbb bevételt hozó film Amerikában.

A kortalan harcos amazon az igazságért, az egyenlőségért és a békéért harcol, nőies és hősies egyben. Nem hívták mindig Wonder Womannek. Kezdetben ő volt Diana, az amazonok hercegnője, aki egy titkos szigeten, csupa nő, az amazonok között élt. Élete teljes harmóniában telik, míg meg nem látja az első férfit. Egy pilóta, egy igazi ember zuhan le repülőjével, a háborúról beszél, Diana pedig útra kel vele, hogy megkeresse Árészt, a háború istenét, hogy számon kérje rajta tetteit az emberek ellen.



Wonder Woman, Viasat3, 18 óra

A film főszereplője, Gal Gadot