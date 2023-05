Az intézet közleménye szerint a Grassland-HU LIFE integrált projekttel kapcsolatban indított pályázat kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyepek és élőviláguk védelmére, megőrzésük fontosságára – tájékoztatott az MTI. Mint felidézik, A gyepek titkai címmel meghirdetett fotópályázat első három kiírására közel 2500 pályamű érkezett.

Idén a pályázók feladata a gyepes élőhelyeken előforduló őshonos fajok megörökítése lesz. A fajok listája a https://grasslandlifeip.hu/a-gyepek-titkai internetes oldalon érhető el. A pályázatot két korcsoportban - 10-18 év közöttieknek, valamint 18 év felettieknek - hirdették meg, a részvétel ingyenes.

Az első három helyezettről a zsűri, a közönségdíjról a szeptember-október folyamán a Grassland-HU Facebook-oldalán indított szavazás dönt majd, az ünnepélyes eredményhirdetés előreláthatólag októberben lesz. A zsűri által legjobbnak ítélt 30 alkotást vándorkiállítás formájában lehet majd megtekinteni a Grassland-HU LIFE IP partnereinek bemutatóhelyein, látogatóközpontjaiban.

Az intézet közleményében kiemeli, hogy a Kárpát-medence mai arculatának kialakulásában jelentős szerep jutott a legelő állatoknak, azon belül is őshonos háziállatainknak, amelyeket a táj is alakított, így jöttek létre a magyar tájra jellemző fajták, amelyek nemzeti örökségünk részét is képezik. A fotópályázat célja bemutatni a legelő őshonos háziállatfajtákat, a marha-, juh- és lóféléket, valamint az őket kísérő kutyafajtákat, természetes közegükben, a magyar tájban.

Az Európai Unión belül Magyarországon a legnagyobb a gyepek változatossága, amely a homokpusztai és szikes gyepektől, az erdős sztyeppen és az ártéri kaszálókon át a dombvidéki legelőkig és a hegyi kaszálórétekig terjed. Az intézet közleményében kiemeli, hogy a mérsékelt övi gyepek fajgazdagsága, biológiai sokfélesége a trópusi esőerdőkével vetekszik, mégis ezek a leginkább veszélyeztetett, de egyben a legkevésbé védett élőhelytípusok a világon.

A Grassland-HU projekt célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszútávú megőrzése. A projekt sikerének elengedhetetlen feltétele az ismeretterjesztés és a szemléletformálás, ezt a célt szolgálja a fotópályázat meghirdetése is - áll a közleményben.