Dr. Mihalec Gábor arról beszélt, hogy a biztonságérzetünket hogyan alapozhatjuk meg a mai, a korábbiaktól lényegesen eltérő időszakban. Napjainkban olyan korban élünk, amely ezer szálon megsebzi, kikezdi biztonságérzetüket – mondta. Először jött a járvány, hittük, ha vége lesz, fellélegezhetünk, minden megy a régi kerékvágásban. Ehelyett jött utána a háború, az energiaválság, és egyre inkább úgy érezzük, hogy sehol sem vagyunk biztonságban.

Ahhoz, pedig, hogy a család biztonságban legyen, annak alapját elsősorban lelki értelemben kell megteremteni. Ehhez nagyon fontos az elköteleződés és annak kimondása. Nem csak az, hogy egyszer kimondtuk azt a násznép előtt, hanem kell a naponkénti elköteleződés is. Jelezni a társnak, hogy fontos nekem, hogy szükségem van rá, és hogy ő is számíthat rám, bízhat bennem, itt vagyok mellette, és ellenállok a külső csábításnak.

Lényeges az is, hogy legyen önismeretünk és tudjuk pontosan magunkról, hogy miért reagálunk dolgokra úgy, ahogyan azt tesszük. Lehet, hogy egy régi, esetleg gyerekkorunkban kapott hasonló seb, ijedtség, bántódás elevenedik meg, amelyre most az adott helyzet szinte rímel, s ez tesz bennünket nagyon szomorúvá, vagy kontrollálhatatlanul dühössé. Aki fel tudja ismerni ilyenkor érzelmi állapotát, s azt is, hogy mi kelt benne ilyen érzést, sokkal jobban tudja szabályozni viselkedését, elkerülhető a konfliktus.

Ugyanígy fontos az is, hogy nyugalmat tudjunk teremteni magunk körül. Mert sokan, éppen akkor, amikor nagy a baj, megengedik maguknak, jogosnak érzik, hogy durva szavakat használjanak, megemeljék a hangerőt, hangosan becsapják az ajtót. Pedig éppen akkor van szükség arra, hogy nyugalmat árasszunk magunk körül. Kell a nyugodt otthoni légkör, amelyet mi teremtünk meg. Vannak otthonok, ahová benyitva szinte érezni a félelem, vagy a tekintély szagát, másutt pedig érezni lehet a béke, az elfogadás illatát.