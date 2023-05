A megelőzés sokkal hatékonyabb módja a betegség leküzdésének, mint a kezelése, a gazdiknak pedig fontos szerepük van ebben a folyamatban, a rendszeres szűrővizsgálatok és a rendszeres megelőzés ugyanis hozzátartoznak a felelős állattartáshoz – derül ki az Elanco gyógyszergyártó vállalat összefoglalójából. Május 10-e a szívférgesség napja hazánkban, amely célja, hogy minél több állatbarát megismerje a szívférgesség veszélyeit és a védekezési lehetőségeket.

Évek óta kiemelt figyelmet kap a szívférgesség témája a szúnyogszezon kezdetén, 2017-ben pedig május 10-ét jelölték ki a Szívférgesség Napjának. Magyarországon is egyre ismertebb a gazdik körében ez a kutyákat veszélyeztető, szúnyog által terjesztett parazitafertőzés. A szívféreg-lárvák a szúnyog vérszívásakor juthatnak a kutyába és 5-7 évet is elérhet az élettartamuk.

A fertőzés hosszú ideig észrevétlen maradhat, és gyakran mire kiderül, már súlyos vagy visszafordíthatatlan károsodást okoz a kutya szervezetében. A szívférgesség napján, május 10-én ezért az Elanco kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a betegség veszélyeire, a szűrővizsgálatok jelentőségére és a prevenció fontosságára.

A figyelemfelhívó akcióhoz csatlakozott Tornóczky Anita is, aki okleveles habilitációs kutyakiképző és 15 éve aktív állatmentő, maga is nyolc kutya gazdája. Egyre gyakoribb, hogy szívférges kutyával találkozik, saját mentett kutyái között is volt, akit kezeltetni kellett. Számos kezelési móddal találkozott már, amelyek hosszadalmas és költséges folyamatok és rendkívül megterhelőek lelkileg és fizikailag is a kutyák számára. Ezért fontos a megelőzésre koncentrálni.

– Munkám során nagyon sok kutyatartóval találkozom, és úgy látom, hogy az oltások, a normál féreghajtás, a bolha és kullancs elleni védelem kapcsán egyre tudatosabbak az gazdik, de a szívféreg elleni védelem még nem épült be a köztudatba, ezért is fontos erre felhívni a figyelmet. A felelős kutyatartás része, hogy odafigyeljünk kedvencünk egészségére és rendszeresen elvisszük szűrővizsgálatokra – mondta Tornóczky Anita.

Szívférgesség ellen minden 6 hónapnál idősebb kutyát érdemes szűrni, amely egy gyors és fájdalommentes folyamat. Az első szűrés után fél évvel, majd utána folyamatos védekezés mellett is évente szükséges ellenőrizni a megelőző kezelések hatékonyságát.

A szívférgesség napja alkalmából 500 kutya ingyenes szűrését biztosítja az Elanco országszerte, a kampányban résztvevő állatorvosi rendelők listája az alábbi linken található: https://kedvencemesen.elanco.com/hu/kampany/szivfergesseg-napja