Május eleje van, ilyenkor már bármelyik nap berobbanhat a nyár. Egyre melegebb van, többet és tovább tatózkodhatunk kint a szabadban: van aki kerti munkákat végez, más kirándul, sportol a szabadban, sőt akad olyan, aki már napozni is megpróbál. Ha nem készülünk fel előre, azonban komoly bőrproblémákat is okozhat a hirtelen erős sugárzás.

Már két héttel a tervezett nyaralás, a napozás megkezdése előtt érdemes béta-karotint szedni, ugyanis ha a bőrben megfelelő százalékban jelen van ez az anyag, akkor nem tudunk leégni.

– Folyékony napernyőnek is hívják, nem véletlenül: már több napallergiás vendégemnek is ajánlottam, akiken ennek köszönhetően megúszták a leégést, és nem jöttek ki rajtuk az allergiai jellemző tünetei, a piros pöttyök – mondja Tibai Eszter kozmetikus mester.– Ez megtalálható a természetben, így a sárgarépában, sütőtökben is, de sajnos nem tudunk akkora mennyiséget fogyasztani ebből, hogy az elegendő legyen, ezért ajánlott ezt szintetikus vitaminokkal kiegészíteni – ajánlja.

Sokan készítik elő bőrüket az erősebb napfényre ilyenkor szoláriumozással. A kozmetikus mester jó ötletnek tartja a szoláriumot, de maximum heti egy alkalommal, ami még egészséges. A pubertás korúaknak szerinte érdemes ilyenkor egy arctisztítást szakemberrel elvégeztetni annak érdekében, hogy az aknékat, miteszereket ne égesse bele a bőrbe a napfény. Az idősebb generációnak ebben az időszakban viszont a zsírosabb krémek használatát ajánlja, amely feltölti a télen kiszáradt, igénybe vett bőrt, ugyanis a sós víz és a rengeteg zuhanyzás hatására még inkább kiszáradhat a bőr, kioldódhat a zsír a nyár folyamán.

A nyárhoz, napozáshoz hozzátartozik a szép, sima bőr. Tibai Eszter szerint fontos tudni, hogy szőrtelenítést – akár a gyantázást, akár a borotválást – nem szabad a strandolás előtt 24 órán belül végezni, a bőrön ugyanis mikrosérülések keletkeznek. Erdemes várni, hogy ezek begyógyuljanak, mielőtt napozni kezdünk, ugyanis ha nem, gombás fertőzést kaphatunk, foltossá válik a bőr.

Nyáron gyakran előkerül a fogyókúra, hogy elérjük a „beach body”-t vagyis a kívánt alakot. Ha csupán néhány kilótól szeretnénk megszabadulni, most még elkezdhetjük: az idő kedvez a biciklizésnek, kocogásnak, kiadós sétáknak egyaránt. Ezek mindegyike közismerten nagymértékben csökkenti a testzsírt.

– Ehhez sokat segít a friss zöldségek-gyümölcsök fogyasztása, amelyek mostanra már megjelentek a piacokon. Érdemes ezeket is beépíteni az étrendünkbe, hatásukra ugyanis gyönyörű lesz a bőrünk – ajánlja Tibai Eszter, aki szerint ugyanilyen jó hatással van szervezetünkre és bőrünkre a vízfogyasztás is.