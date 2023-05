A 2023-as nyár egy igazi hullámvasút lesz a szív ügyeit illetően, legyél akár szerelmes vagy csak áhítozol a nagy Ő után. Egészen július 10-ig a Mars az Oroszlán jegyében kering, és olyan lángra lobbanó szenvedélyt hoz nekünk, amitől a megszokottan óvatos csajok is egy kicsit visszahőkölhetnek.

De július 10-én változik a játék! A Mars beáll a szűziesen visszafogott Szűz jegybe, ami lehűti a szenvedélyeket. Innentől a nyugalom, a praktikum és a finom báj veszi át a vezetést, de ez nem jelenti azt, hogy az érzelmek háttérbe szorulnának. Mindannyian különbözőek vagyunk, így a szerelmi életünkben is más-más módon érezzük a szenvedélyes és a békésebb időszakokat. Ez teljesen normális, és így kell, hogy legyen.

Most pedig lássuk, hogy milyen stratégiát válasszanak a különböző csillagjegyekhez tartozó lányok a nyári szerelemhez!

Kos

Párkapcsolatban élő: Bolygód, a Mars az Oroszlánban jár július 10-ig. Ez kifejezetten jó hatással lesz rád: tele leszel szeretettel, szerelemmel, és optimistán látod a kapcsolatotokat. Oly annyira, hogy gyerekvállalás is aktuálissá válhat nálatok. Július 10 után alább hagyhat a lelkesedésed, és az ellenérveket kezded sorolni. Különösen augusztusban leszel kritikus és kétkedő.

Szingli: Július 10-ig nem kérdés, hogy készen állsz a szerelemre. Bolygód, a Mars az Oroszlánban jár, és te ragyogsz. Ez vonzóvá, sőt ellenállhatatlanná tesz téged. Nem győzöl a rajongói üzenetekre reagálni. Vigyázz, hogy ne bízd el magadat! Ugyanis július 10 után csökken a népszerűséged, és azokkal tudsz találkozni, akik addig bejöttek a képbe. Ne bánd, mert így letisztulhat a kép!

Bika

Párkapcsolatban élő: Nem csak a Mars sürget, hogy rakj rendet otthon, ill. a családodban, hanem bolygód, a Vénusz is. Utóbbi olyan helyzeteket mutat, amelyek felbosszanthatnak. Azt hitted, hogy már túl vagy valamin, és az kiújul, visszatér. A kedvesed próbál csitítani, de most nehéz veled. Nyugtasd meg őt, hogy nem vele van bajod! Július 10-től folyamatosan javul a helyzet.

Szingli: Ez a nyár neked nem a szerelem kereséséről, ill. kergetéséről fog szólni. Családi és/vagy ingatlan ügyek elvonják a figyelmedet. Pont ez a célravezető, mivel jót fog tenni, hogy nem a párkeresésen van a fókuszod. Garantáltan meg fogsz lepődni, hogy a szerelem milyen közel van a lakhelyedhez, vagy a szüleid lakhelyéhez. Kiderülhet, hogy ti már régóta kerülgetitek egymást…

Ikrek

Párkapcsolatban élő: Minden meggyőző erődre szükséged lesz, ha magaddal akarod vinni a szerelmedet az utazásaidra. Nem bírsz otthon maradni: egész nyáron mehetnéked lesz. Szerencsés vagy, mert bolygódon, a Merkúron kívül a Vénusz és a Mars is, sőt augusztus 23-tól a Nap is támogat ebben. Jó lenne, ha nem erőltetnéd rá a szerelmedre az akaratodat. Ez a harmónia megőrzésének kulcsa.

Szingli: Ez egy hihetetlen mozgalmas, kalandos nyár lesz a számodra: bolygódon, a Merkúron kívül a Vénusz és a Mars is, sőt augusztus 23-tól a Nap is támogat abban, hogy csomagolj, és menj. Az utazás most nem csak élményeket, hanem szerelmes találkozást is adhat neked. Ráadásul nem is egyet, hanem többet. Fontos, hogy ne siess a választással! Az ismerkedésnek add meg a módját!

