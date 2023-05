Hogy miért gondolom így? A szerencsésebbek, mint én is, egy igazi védelmezőt kaptak ajándékba, aki az életüket, ha nem is irányítja, mégis terelgeti és ugyanúgy fordulhatnak hozzá a problémáikkal, sírhatnak neki még a harmadik x-en túl is, mint gyermekkorukban.

Emberfeletti, amit véghez visznek, és most nem is mennék bele, hogy milyen terhekkel jár már eleve az áldott állapot és világra hozni egy gyermeket, bár hozzá kell tennem, hogy nem ettől lesz valaki igazi anya. Édesanyává válni, úgy gondolom, döntés kérdése, természetesen a legtöbb nőben megvan ez a vágy, és valóban készen is áll erre a hatalmas feladatra, hiszen szíve minden szeretetével felnevelni valakit, az bizony egy igazi kihívás, mégis életünk legszebb feladata, hiszen egy nő így tud kiteljesedni igazán.

El sem tudom képzelni milyen szörnyű lehet az élete annak, akinek nincs anyukája. Május első vasárnapján rájuk is emlékezünk, és azokat az anyákat is éltetjük, akik elvesztették legféltettebb kincseiket. Talán ezek az élet legnagyobb tragédiái, ezért is fontos, hogy hálásak maradjunk és ünnepeljük, szeressük őket, amíg lehetőségünk van rá. A legszívélyesebb köszönet illet minden anyát, aki képes gyermeke boldogságát mindig előtérbe helyezni.