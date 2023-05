Örvendetes, hogy sok olyan betegséget gyógyíthatunk és előzhetünk meg, amit régebben nem. Sajnos azonban minden jónak van rossz oldala is, vagyis aminek van gyógyító hatása, annak van mellékhatása is – mondta megkeresésünkre Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Ismertette, hogy a gyógyszerek indokolatlan, vagy túlzott mértékű használata a mellékhatások káros oldalát erősíti. A gyógyszeripar is, mint minden vállalkozás, profitorientált, ezért a reklámok hatására az emberek, hasonlóan más termékekhez, általánosságban többet használnak a gyógyszerekből is, nyilván az állataik részére is. A baktériumoktól, vírusoktól, parazitáktól való túlzott mértékű félelem miatt, nő a gyógyszerfogyasztás, mivel a reklámok csak a készítmények előnyeit hangsúlyozzák.

Azonban a hosszú távon alkalmazott, nagymértékű gyógyszerhasználat önmagában újabb betegségeket képes előidézni, amit aztán nem ritkán újabb gyógyszerek bevetésével szükséges kezelni. Ne felejtsük el, hogy a környezet szennyezése is a negatív következményekhez sorolható.

A legveszélyesebb az, ha a gyógyszereket a kezelő szakemberek tanácsának igénybevétele nélkül használjuk, hiszen mellékhatások még a szakszerű használat mellett is előfordulnak.

Ezen túlmenően, a komplementer medicina módszereivel rengeteg gyógyszer-mellékhatás kiküszöbölhető, adott esetben (ha a betegség természete ezt lehetővé teszi) érdemes ezekkel indítani, például egy antibiotikum használat helyett, és csak ha szükséges, bevetni az erős kémiai gyógyszereket.