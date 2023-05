Május huszonnyolcadikán Emil, Csanád nevűek ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Ágost, Bod, Perjámos, Piramusz, Uránia, Vilhelmina, Agmánd, Ágoston, Alberta, Elmira, Karád, Lucián, Vilma, Albert, Emánuel, Germán, Irén, Vilmos nevű ismerőseiket is.

Csanád eredete: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). Csanád jelentése: A Csanád név nyitottá tesz, és viselőjében vágyat ébreszt mások megsegítésére. Mivel mások is bizalommal fordulnak hozzá, előfordul, hogy túlságosan is belefolyik életükbe. Ez a név könnyed, de mégis felelőségteljes személyiség kialakítását segíti. Nagy halogató, sok mindent másnapra tol át, aminek helye lenne már aznap is.

Emil eredete: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő. Emil jelentése: Az Emil név, gyors, gyakorlatias ésszel ajándékozza meg viselőjét. Tele van ötletekkel, elképzelésekkel. Nagyon kedvel másokkal együtt lenni, beszélgetni, vitatkozni. Szereti a spontenaitást, váratlanul belecsöppenni helyzetekbe, megismerni embereket. Ami problémát okozhat számára, az a dolgok rendszerezése, valamint a felelősségvállalás. Bármivel is foglalkozik, csak akkor tud igazán odaadóan dolgozni, ha érdekli a munkája és kihívást jelent számára nap mint nap.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!