Május tizenkettedikén a Pongrácok ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Böngér, Gyöngy, Ivána, Násfa, Nerina, Pongor, Achilles, Celesztin, Celesztina, Dalma, Domitilla, Gemma, Gyöngyi, Gyöngyvirág, Zénó, Germán, Ince, Zsanett, Johanna, Viktor nevű ismerőseiket is.

Pongrác eredete: latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom. Pongrác jelentése: A Pongrác név gyors gondolkozású személyiség kialakítását segíti. Tehetséges különféle művészeti ágakban, és egy kis szorgalommal sikereket is elérhet ezeken a területeken. Retteg az unalomtól és egyhangúságtól, szüksége van a folyamatos változásra, és ez az oka annak is, hogy sokszor nehezen fejezi be, amit elkezdett. Szívesen olvas, szereti a természetet, megnyugtatja a természet békéjének ereje. Erős, független egyéniség, a gondolataiban él.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!