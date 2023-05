Azt tudjuk nagyon jól, hogy a gyümölcsök és zöldségek árai az időjárási viszonyoktól is nagyban függenek. Ha például elveri a jég a termést, akkor nagyon magas árakra lehet számítani. Ugyanígy, ha a késői fagy megcsípi a növényeket, a helyzet ugyanez. A napokban azonban egy másik tényezővel is szembesülni voltam kénytelen: ez pedig nem más, mint a permetszerek ára. Egészen elképesztő, hogy milyen nagy a drágaság ezen a téren. A gyomirtóért, aminek literje tavaly 3000 forintba került, most 8500 forintot kellett fizetnem.

Azt hittem, nem jól látom az árat, de aztán kiderült, hogy valóban ennyibe kerül. A szőlőműveléshez szükséges permetszerek esetén hasonló áremelkedés tapasztalható. Nagyjából háromszoros a drágulás, ami egészen elképesztő. De egy másik példát is említhetnék: egérirtót vásárolt egy ismerősöm, szintén a tavalyi­nál háromszor drágábban, csak épp hatása nem volt semmi. Tehát vélhetően az összetétele is megváltozott, és el is vesztette a hatékonyságát.

Nagyon szeretném megtudni, hogy mi indokolja, hogy ennyire felszökött az ára ezeknek a készítményeknek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mindez a piacokon mennyire lesz majd érzékelhető az elkövetkezendő időszakban. Nincsenek jó előérzeteim!

