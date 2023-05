A szekszárdi csapat ugyanis Pécsett, az Rc Off-Road Magyar Bajnokság nemrég tartott második futamán ez alkalommal is számos nemesfémet gyűjtött be. Bánki Ede egyesületi elnök legénysége négy kategóriában is remekelt. Az 1/8 Nitro Buggy mezőnyben az első helyet Csekő Gergely szerezte meg.

Negyedikként Bánki Dávid Ede ért célba. Az 1/8 E-Buggy Pro kategória első három helyét egyenesen kibérelte a Spurkerék Modellező SE. Eszenyi András a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, Fekete Zsombor ezüstérmet vehetett át, Kinhirt Botond pedig harmadik lett.

Az 1/8 E-Buggy Stock mezőnyben, immár a felnőttek között a tavalyi junior bajnok Fekete Hunor értékes harmadik helyezésével igazolta tudását. Ezzel még nincs vége az érem esőnek. Az SCT 4WD-ben Török Tamás arannyal gyarapította gyűjteményét, Putzer Alex számára ezüstöt hozott a futam.