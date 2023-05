Vármegyénk országosan ismert természeti kincseket rejtő vidékeiről. Elsőként Tolnáról hallva talán a legtöbben a Szekszárdi Borvidék izgalmas pincészeteire asszociálnak, azonban ne felejtsük el, hogy az ország legnagyobb ártéri erdeje, a Gemenc legnagyobb része is hozzánk tartozik.

– Gemencbe az év bármely szakaszában érdemes kilátogatni, mert gyönyörű, azonban mindenképp szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy mindig tájékozódjanak az éppen aktuális vadászatokkal, vadászszezonnal kapcsolatban – emelte ki Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke.

– Ha Gemencben szeretnénk kirándulni, annak egyik legszebb része a megyénkben a pörbölyi rész. Itt akár egy egész napot is eltölthetnek a családok. Az Ökoturisztikai Központ több izgalmas lehetőséget is kínál lenyűgöző kiállításaival, erdei kisvasúttal és rengeteg tanösvénnyel, túravonallal, amit kerékpáron, de akár lovasfogattal is végigjárhatunk, megtekinthetünk.

A Duna-Dráva Nemzeti Park területén található erdő több mint húszezer hektáron terül el, és számos látványosságot fedezhetünk fel benne. A Gemenci erdei vasúttal testközelből csodálhatjuk meg az erdő rejtett szépségeit. Tanösvényein rengeteg információt tudhatunk meg élővilágáról, történetéről és gazdasági hasznáról. Az erdő számos kilátópontján gyönyörű panorámában lehet részünk az erdőre és a környező tájra.

– A kisvasúttal Pörbölytől egészen Bárányfokig utazhatunk, ahol több mint két kilométeres tanösvény található. Az erdő ezen részén halad a Dél-Alföldi Kéktúra szakasz is a Sió töltésen.

Szintén közkedvelt turista célpont lett Szálka és a Szálkai tó. A mesébe illő falu mellett található gyönyörű tóparttól mindössze két kilométeres sétával érhetjük el Grábócot, ahol nemcsak fantasztikus kilátójából gyönyörködhetjük végig a tájat, de egy valóságos építészeti csodát is megtekinthetünk, a szerb ortodox kolostort és templomot.

– Mórágy, Murga, Mucsi környékét is érdemes végigjárni, egytől-egyig fantasztikusak. Ezekre a helyekre akkor menjen az ember, ha távol szeretne lenni a világ zajától. A Papdi kápolna mesés, igazi rejtett kincs, amit érdemes felfedezni.

Pakson az Ürgemező tanösvény is rengeteg csodával ajándékozza meg a turistákat. „Tavasszal virágokban gyönyörködhetünk, nyáron hallgathatjuk és megfigyelhetjük a fiókáit etető énekesmadarakat, ősszel a lombszíneződést és a gombákat csodálhatjuk meg, a téli hónapokban állatok nyomaira bukkanhatunk és az itt telelő ragadozó madarakkal találkozhatunk.”

– A négyszögletű kerek erdő Kisszékely mellett található. A Tolnai-Hegyhát legszebb része úgy gondolom itt található, nem véletlen, hogy Lázár Ervint is megihlette az erdő. Kisszékely, Nagyszékely, Simontornya területe is kiváló kirándulóhelyeket rejt.

A Kisszékely mellett található tanösvény négy körútból áll. „A körutak egy négyszög csúcsai felé mutatnak, ezért a tanösvény négyszögletű, körút lévén kerek, körülötte pedig nagy erdőtömbök helyezkednek el. A kiemelt szavak egymás után fűzve Lázár Ervin ismert meséjének címére utalnak. Az író a család kisszékelyi nyaralójából kiindulva szeretett a falu határában sétálni, így többször is végigjárta azokat a belterületi, mezei és erdei utakat, amelyek körutakká kiegészítve alkotják az írónak és munkásságának ekképpen is emléket állító tanösvényt.”

A gyönyörű Szálkai-tó

Fotó: Makovics Kornél

– Tamásit és környékét is fontos kiemelni, a Gyulaji erdő vadrezervátuma egyedülálló. A környéken a DámPont Ökoturisztikai Látogatóközpont, a Tamási Kilátó, A Szent Hubertus Kápolna mind-mind kiemelendők, rengeteg látványosságot fedezhetünk fel a környéken.

Sötétvölgy és a Váraljai Parkerdő mellett érdemes Lengyel-Annafürdőbe is kilátogatni.

– Az Annafürdő Parkerdő több mint száz hektáron helyezkedik el: vadasparkkal, kilátóval, tóval és lombkorona sétánnyal remek időtöltést jelenthet szintén az egész családnak. Az év során különböző programokkal várják az említett helyszíneken a kirándulókat, látogatókat. Érdemes mindig a területhez tartozó önkormányzatok, intézmények honlapján tájékozódni az aktualitásokról, szervezett túrákról, programokról.

A Tolnai Zöldút négy távban is teljesíthető

Az immáron második alkalommal meghirdetett túra célja a Tolnai Zöldút településeinek a bemutatása.

„Gyere el a Tolnai-hegyhát déli részén elterülő csodás erdőbe és barangolj a családtagokkal vagy barátokkal. Hét különböző távot állítottunk össze, melyek öt eltérő településről indulnak, viszont egy közös célba érnek be” – írják a oldalon.

Az idei túrát május 13-ra írták ki a szervezők, kiemelve, hogy a hét távra 999 fős limitet állítottak fel.

A teljesíthető távok

Tolnai Zöldút (5 km): Hőgyész Művelődési Ház, Csicsói kápolna, Dúzs Polgármesteri Hivatal

Tolnai Zöldút (10 km): Hőgyész Művelődési Ház, Kőkút-forrás, Szálláspuszta tó, Csicsói kápolna, Dúzs, Polgármesteri Hivatal

Tolnai Zöldút (20 km): Lengyel Faluház, Apponyi kastély, Annafürdő tó, Papdi-kápolna, Mucsi templom, Dúzsi kisvadászház, Lehmann Pince, Dúzs Polgármesteri Hivatal

Tolnai Zöldút (30 km): Závod Fachwerk ház, Kálváriakápolna, Tevel Templom, Jáhn Pince, Hőgyészi horgásztó, Kőkút-forrás, Szálláspusztai tó, Csicsói kápolna, Dúzs Polgármesteri Hivatal

Kerékpáros túra: Dúzs Polgármesteri Hivatal, Szálláspuszta tó, Hőgyészi horgásztó, Rőzsés, Jáhn Pince, Fachwerk ház, Apponyi Kastély, Annafürdő vendégház, Wosinszky Sánc, Lehmann Pince, Dúzs Polgármesteri Hivatal.

Lovas túra: Dúzs Polgármesteri Hivatal, Szálláspuszta tó, Dúzsi kisvadászház, Mucsi templom, Lengyel faluház, Mucsi templom, Dúzs Polgármesteri Hivatal.

Érdeklődni a Tolnai Erdőkért Alapítványnál lehet személyesen Lengyel Annafürdőn, emailben a [email protected] címen, valamint a 30/947 0898-as telefonszámon.