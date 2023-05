– A ballagási csokrok ma is népszerűek, de régen kicsit egyszerűbb volt a munkánk, ugyanis a többség időben, általában egy héttel az esemény előtt megrendelte a bokrétákat – mondta Szűcs Judit, a tolnai Pitypang virágbolt tulajdonosa, aki arról számolt be, hogy idén sokaknak csak ezen a héten jutott eszébe és kezdték el rendelni a csokrokat. Ez megnehezíti a munkájukat, ugyanis az üzletnek már korábban, egy hónappal ballagás előtt le kellett adnia a virágrendelést – fogalmazott, bár hozzátette, hogy így is megoldják a feladatot, szerencsére senkit nem kell elküldeniük üres kézzel.

Szűcs Judit szerint olyannyira változtak a megrendelési szokások, hogy manapság az is megesik, hogy valakinek csak közvetlenül az ünnepség előtt jut eszébe vásárolni. Rájuk gondolva előre is kötnek csokrokat idén. Előfordulhat, hogy néhány fajta vágott virág a ballagás előttre elfogy, de ebből nem csinálnak gondot a vevők, többnyire választanak mást helyette. Az ilyenkor átadott csokrok száma is változott, mostanában nem kap minden családtagtól a ballagó egyenként külön, inkább megbeszélik, hogy egy tekintélyesebbet adnak közösen.

Míg a fiúknak kisebb, egyszerűbb, letisztultabb csokrokat adnak, a lányoknál pedig a régebbi hosszúkás helyett a nagyobb, kerek változatok a népszerűbbek. Mint mondta, a korábbi orchideák, flamingók helyett ma inkább a több apró virágból álló tömörebb, 3-5 szálas csokrok a kedveltebbek. A lányok esetében még mindig dominál a rózsaszín, míg a fiúknál jelenleg a zöldes-fehéres színvilág a népszerű. Régi vevőik többnyire rájuk bízzák a csokrok összeállítását, általában mondanak egy összeghatárt, amennyit rá szánnak, nagyjából meghatározzák a formát, néhány kedvelt színt vagy virágot, virágkötőik pedig ez alapján készítik el a bokrétát.

Szokás mostanában az is, hogy a ballagási csokrot kisüveges alkoholos vagy energiaitalokkal, szerencsebambusszal dekorálják, de továbbra is kedvelt a pénzcsokor is, amikor a virágokat bankjegyekkel helyettesítik, és ezt díszítik fel. Korábban nagyon népszerűek voltak a díszítésnél a plüss állatok, ezekből régen rengeteget eladtak, de ma már nem igazán jellemző – tudtuk meg.

A mostani hétvége nem lesz könnyű a virágboltosoknak, mert szinte egy időpontra esik a ballagás és az anyák napja is. Ezért a Pitypang virágbolt tulajdonosa azt javasolja a virágot vásárlóknak, hogy inkább a ballagás után, szombaton tíz órától menjenek virágért, amikor nem kell már túl sokat várakozniuk.

A virágcsokrok és a készpénz mellett, amelyet ma is sokan ajándékoznak, régen ékszert is szokás volt adni a végzősöknek. Manapság is sokan adnak ékszereket, a fiúknak inkább karórát, a lányoknak karkötőt, fülbevalót, láncot, de észrevehetően kevesebbet, mint korábban.

Lisztmayer Jánosné, a Rózsa ékszerszalon tulajdonosa szerint, ahogy általában csökkent a vásárlók száma, kevesebben adnak drága ékszereket is ballagásra manapság, amelynek az oka, hogy az arany, amit korábban ilyenkor kaptak a fiatalok, már nem olcsó. A fehéraranyból készült ékszerek ennek ellenére igen népszerűek – tudtuk meg az üzlettulajdonostól.